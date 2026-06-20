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Luto en la Selección Colombia durante el Mundial de 2026: murió familiar de este jugador

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lamentable noticia.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 20 de 2026
01:21 p. m.
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La concentración de la Selección Colombia en México, donde disputa la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, recibió la confirmación de una novedad extradeportiva.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó de manera oficial el fallecimiento de un familiar cercano al volante Juan Camilo Portilla.

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El suceso altera el entorno del plantel dirigido por Néstor Lorenzo en las horas previas a su segundo compromiso del certamen internacional, tras haber debutado con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

Comunicado oficial de la FCF sobre el fallecimiento de Óscar Lugo Ríos

A través de sus canales institucionales, la máxima entidad del fútbol colombiano dio a conocer el deceso de Óscar Lugo Ríos, abuelo materno del futbolista que actualmente milita en el Athletico Paranaense de Brasil.

"La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador Juan Camilo Portilla. Enviamos un mensaje de apoyo y profunda solidaridad a nuestro futbolista, así como a sus familiares y amigos en este momento", señaló el comunicado de la institución.

El cuerpo técnico y los miembros de la delegación en la sede de concentración de Guadalajara manifestaron su respaldo al jugador. De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, Portilla continuará bajo la disciplina de la selección de cara a los próximos partidos programados.

Colombia se enfoca en la segunda fecha

A pesar de la novedad familiar, el cronograma de entrenamientos y actividades oficiales de la escuadra nacional se mantiene bajo los parámetros de la FIFA. Juan Camilo Portilla, quien fue alternativa en el banco de suplentes durante el partido inaugural y no sumó minutos de juego, sigue formando parte de la nómina disponible.

El combinado colombiano se prepara para afrontar el liderato del Grupo K en las siguientes fechas oficiales:

  • Colombia vs. República Democrática del Congo

Fecha: Martes, 23 de junio de 2026
Hora: 21:00 (Hora de Colombia)
Estadio: Estadio de Guadalajara, México

  • Colombia vs. Portugal

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
Hora: 18:30 (Hora de Colombia)
Estadio: Estadio de Miami, Estados Unidos

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