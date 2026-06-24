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🔴EN VIVO🔴 Estas son las selecciones clasificadas a dieciseisavos del Mundial 2026

¡Se continúan definiendo las selecciones que harán parte de la siguiente ronda! Descubra cómo está el panorama en la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 24 de 2026
03:58 p. m.
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El 24 de junio de 2026 comenzaron a disputarse los partidos definitivos de la fase de grupos.

Debido a que se están jugando las terceras fechas y se definen los primeros y segundos lugares de cada grupo, varios partidos se están llevando a cabo en simultáneo para asegurar el 'fair-play'.

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Sin embargo, siete selecciones ya se habían clasificado con antelación debido a que consiguieron ganar sus dos primeros partidos. ¿Cuáles fueron?

Estas son las primeras siete selecciones que clasificaron a los dieciseisavos del Mundial 2026

Luego de las dos primeras fechas, los siguientes seleccionados aseguraron su presencia en la siguiente fase de la Copa del Mundo:

  • México, que pertenece al grupo A.
  • Estados Unidos, que pertenece al grupo D.
  • Alemania, que pertenece al grupo E.
  • Argentina, que pertenece al grupo J.
  • Francia, que pertenece al grupo I.
  • Noruega, que pertenece al grupo I.
  • Colombia, que pertenece al grupo K.

Estas son las selecciones que se han clasificado a dieciseisavos del Mundial 2026 en la fecha 3

El grupo B se definió el miércoles 24 de junio, desde las 2:00 de la tarde y dejó a los siguientes clasificados:

  • Suiza, en el primer lugar, con 7 puntos.
  • Canadá, en el segundo lugar, con 4 puntos.

Mientras tanto, Bosnia, que también sumó 4 puntos, tiene que esperar si le alcanza para clasificar siendo una de las mejores terceras.

En desarrollo...

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