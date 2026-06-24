🔴EN VIVO🔴 Estas son las selecciones clasificadas a dieciseisavos del Mundial 2026

El 24 de junio de 2026 comenzaron a disputarse los partidos definitivos de la fase de grupos.

Debido a que se están jugando las terceras fechas y se definen los primeros y segundos lugares de cada grupo, varios partidos se están llevando a cabo en simultáneo para asegurar el 'fair-play'.

Sin embargo, siete selecciones ya se habían clasificado con antelación debido a que consiguieron ganar sus dos primeros partidos. ¿Cuáles fueron?

Estas son las primeras siete selecciones que clasificaron a los dieciseisavos del Mundial 2026

Luego de las dos primeras fechas, los siguientes seleccionados aseguraron su presencia en la siguiente fase de la Copa del Mundo:

México, que pertenece al grupo A.

Estados Unidos, que pertenece al grupo D.

Alemania, que pertenece al grupo E.

Argentina, que pertenece al grupo J.

Francia, que pertenece al grupo I.

Noruega, que pertenece al grupo I.

Colombia, que pertenece al grupo K.

Estas son las selecciones que se han clasificado a dieciseisavos del Mundial 2026 en la fecha 3

El grupo B se definió el miércoles 24 de junio, desde las 2:00 de la tarde y dejó a los siguientes clasificados:

Suiza, en el primer lugar, con 7 puntos.

Canadá, en el segundo lugar, con 4 puntos.

Mientras tanto, Bosnia, que también sumó 4 puntos, tiene que esperar si le alcanza para clasificar siendo una de las mejores terceras.

En desarrollo...