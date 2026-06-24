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🔴EN VIVO🔴 Brasil 0 vs. Escocia 0, por el Mundial 2026: siga aquí el partido en directo

¡Se define el grupo C de la Copa del Mundo 2026! Sea testigo de todas las emociones.

Nicolás Forero

junio 24 de 2026
03:03 p. m.
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Brasil, a las 5:00 de la tarde de este 24 de junio de 2026, jugará su tercer partido en la Copa del Mundo.

Su rival será Escocia, que necesita un resultado favorable para poder acceder a la siguiente fase del certamen internacional.

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El encuentro se disputará en el Estadio Miami, que durante la Copa del Mundo está habilitado para un poco más de 65.000 espectadores.

¿Cómo llega Brasil a su partido vs. Escocia en el Mundial 2026?

Brasil ha sumado cuatro puntos en el Mundial 2026 tras empatar un partido y ganar otro.

En el debut, los dirigidos por Ancelotti no pudieron pasar del 1-1 con Marruecos. Saibari abrió el marcador al minuto 21, pero Vinicius igualó el partido al 32.

Mientras tanto, en la segunda fecha, la 'Scratch do Ouro' venció 3-0 a Haití con anotaciones de Cunha (23' y 36') y Vinicius (45+3').

¿Cómo llega Escocia al partido vs. Brasil en el Mundial 2026?

Hasta el momento, Escocia ha ganado un partido y haperdido otro en la Copa del Mundo 2026.

En el primer encuentro, con un gol de McGinn al minuto 28, los escoceses vencieron 1-0 a Haití.

No obstante, en la segunda fecha, cayeron por la mínima diferencia vs. Marruecos, con una anotación que Saibari hizo al minuto 2.

Así está la tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026, en el que están Brasil y Escocia

Antes de la fecha definitiva de la fase de grupos, el grupo C de la Copa del Mundo se encuentra así:

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  1. Brasil: 4 puntos (+3).
  2. Marruecos: 4 puntos (+1).
  3. Escocia: 3 puntos (0).
  4. Haití: 0 puntos (-4).

¿Cuándo y a qué hora se juega el otro partido definitorio del grupo C del Mundial 2026?

Este 24 de junio de 2026, también a las 5:00 de la tarde, Marruecos enfrentará a Haití.

Este partido se disputará en el Estadio Atlanta, que está habilitado para 75.000 espectadores.

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