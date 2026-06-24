🔴EN VIVO🔴 Brasil 0 vs. Escocia 0, por el Mundial 2026: siga aquí el partido en directo

Brasil, a las 5:00 de la tarde de este 24 de junio de 2026, jugará su tercer partido en la Copa del Mundo.

Su rival será Escocia, que necesita un resultado favorable para poder acceder a la siguiente fase del certamen internacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Miami, que durante la Copa del Mundo está habilitado para un poco más de 65.000 espectadores.

¿Cómo llega Brasil a su partido vs. Escocia en el Mundial 2026?

Brasil ha sumado cuatro puntos en el Mundial 2026 tras empatar un partido y ganar otro.

En el debut, los dirigidos por Ancelotti no pudieron pasar del 1-1 con Marruecos. Saibari abrió el marcador al minuto 21, pero Vinicius igualó el partido al 32.

Mientras tanto, en la segunda fecha, la 'Scratch do Ouro' venció 3-0 a Haití con anotaciones de Cunha (23' y 36') y Vinicius (45+3').

¿Cómo llega Escocia al partido vs. Brasil en el Mundial 2026?

Hasta el momento, Escocia ha ganado un partido y haperdido otro en la Copa del Mundo 2026.

En el primer encuentro, con un gol de McGinn al minuto 28, los escoceses vencieron 1-0 a Haití.

No obstante, en la segunda fecha, cayeron por la mínima diferencia vs. Marruecos, con una anotación que Saibari hizo al minuto 2.

Así está la tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026, en el que están Brasil y Escocia

Antes de la fecha definitiva de la fase de grupos, el grupo C de la Copa del Mundo se encuentra así:

Brasil: 4 puntos (+3). Marruecos: 4 puntos (+1). Escocia: 3 puntos (0). Haití: 0 puntos (-4).

¿Cuándo y a qué hora se juega el otro partido definitorio del grupo C del Mundial 2026?

Este 24 de junio de 2026, también a las 5:00 de la tarde, Marruecos enfrentará a Haití.

Este partido se disputará en el Estadio Atlanta, que está habilitado para 75.000 espectadores.