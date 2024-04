¡Nuevo escándalo en el FPC! César Farías explotó tras arbitraje en juego entre América vs. Pasto

Una nueva polémica se ha formado en torno en el fútbol colombiano. En esta oportunidad, el encargado de estar bajo el foco de todos los medios de comunicación es David Espinosa, quien tuvo una pobre presentación en el compromiso América de Cali vs. Deportivo Pasto, haciendo que el DT del cuadro ‘Escarlata’ explotara contra la terna arbitral del juego.

En rueda de prensa del partido disputado en el Pascual Guerrero, César Farías, entrenador del América de Cali mostró su disgusto contra la actuación del juez central, señalando directamente la jugada que se presentó entre Nicolás Gil y Adrián Ramos, al cual terminó con un gol inválido para el cuadro escarlata.

César Farías explotó contra el árbitro América vs. Pasto

En primera instancia, el César Farías aseguró que no entiende la razón por la que el juez central sancionó la falta antes de que finalizara la jugada, invalidando la anotación del cuadro escarlata, lo que generó la furia de todos los jugadores del cuadro caleño, que necesitaba los tres puntos para seguir con sus inspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del FPC.

“Está el dolor y la tristeza de no ganar los tres puntos, la gente empujó y no tuvimos la efectividad, pero intentamos desde inicio hasta el final. La impresión mía es que el gol es legítimo y en la repetición es claro, pero lo que más me impresiona es que no llamara el VAR. Sino que estoy mal, no pita antes de la jugada, entonces no sé por qué no se actuó desde el VAR, la jugada nos quita dos puntos claves para nosotros”, aseguró el entrenador.

Además, dejó claro: “No soy de lloriquear a los árbitros, pero no entiendo que la jugada la revise el VAR y ahí hubiéramos disfrutado de ese gol. Aunque también tengo un sabor amargo por perder las ocasiones que hicimos”.

César Farías confía en la clasificación del América de Cali

Ante lo acontecido en el terreno de juego, el entrenador del América de Cali se mostró optimista para la clasificación a la siguiente ronda del FPC, asegurando que es momento de pasar la página y ya pensar en lo que será el próximo partido, donde buscarán obtener los tres puntos y pelear el tiquete a la siguiente ronda.

“Nosotros tenemos que pasar la página y recuperarnos en el siguiente juego. Tenemos posibilidad, creo que nos merecíamos los tres puntos para reafirmar la buena racha”, agregó César Farías.

Por último, César Farías afirmó que la parte mental de los jugadores se encuentra de la mejor manera, dejando claro que la plantilla confía en el trabajo que han realizado durante las últimas semanas y esperar clasificar a la siguiente ronda.

“En lo mental estaremos bien. Somos un equipo combativo y que se dedica a jugar. En el segundo tiempo, no recuerdo que Pasto controlara el juego, recuerdo muchas ocasiones de nosotros. La verdad merecíamos hacer un gol”, finalizó Farías.