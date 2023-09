“Es impactante que al pasar de los años se siga recordando el partido”: Filippi, árbitro del 5-0

El 5 de septiembre es una fecha que no se borrará en la historia del fútbol colombiano ni en la memoria de todos los fanáticos de la Selección Colombia, teniendo en cuenta el hecho histórico que logró el combinado nacional en 1993, al golear cinco goles a cero a la Selección de Argentina en el estadio Monumental de River Plate.

Tras cumplir 30 años del hecho histórico en el fútbol sudamericano, Ernesto Filippi, juez uruguayo que dirigió el compromiso entre argentinos y colombianos, habló con el Diario As de los detalles inéditos que se vivieron ese día en el estadio Monumental de Buenos Aires, dejando claro que previo al partido había mucho morbo por lo que podía pasar.

“Fue un momento de la clasificación clave porque era el último partido, Colombia solo con el empate clasificaba, mientras que Argentina tenía que ganar sí o sí. Lo que más recuerdo es que había mucha expectativa, como suele suceder en este tipo de partido, en una tarde hermosa de fútbol”, agregó el juez.

Además, dejó claro que se siente sorprendió que a pesar de los años, el partido todavía sea recordado por los colombianos y que haya convertido en un acto histórico en el balompié nacional.

“Es impactante y llama mucho la atención que a pesar de tantos años de transcurrido aquel encuentro, cada 5 de septiembre se esté recordando esta fecha y me llamen a mí, es quizás más normal que llamen a los jugadores, es más habitual, pero es impactante porque es recurrente a tal punto que muchas veces, sigo siendo docente en los cursos como entrenadores en mi país y cada tanto algún alumno me consulta y me dice: ‘Profe, ¿usted es el del 5-0 de Colombia a Argentina?’, no solo para ustedes fue importante, también para toda la afición de Sudamérica en general”, agregó el uruguayo.

Por otro lado, habló sobre los hechos que ocurrieron al finalizar el partido, al momento que todos los aficionados de Argentina aplaudieron a los jugadores de la Selección Colombia por la gran actuación que tuvieron aquel 5 de septiembre de 1993.

“Esto es un llamado de atención para el juez porque el partido se podía poner peligroso por la sección del equipo local al verse superado en el juego y los goles, pero impacta la reacción de su público, eso impacta en las emociones del jugador y el árbitro tenía que estar muy atento porque ahí se pueden producir reacciones porque hay pérdida de control emocional”, agregó Ernesto Filipp.

Conversaciones con el Pibe Valderrama

Por último, el juez charrúa se refirió el día que se encontró con Carlos Valderrama en la ciudad de Bogotá y recordaron algunos acontecimientos que se presentaron en el partido que Colombia venció cinco goles a cero a la Argentina.

“Una vez, estaba en Bogotá en un centro comercial y me encontré con el Pibe Valderrama, nos saludamos y hablamos 5 minutos recordando anécdotas y obviamente el 5-0″, finalizó el árbitro.

