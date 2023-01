Esposa de Dani Alves tomó drástica decisión: le pidió el divorcio y lo eliminó de sus redes

El futbolista brasileño Dani Alves, acusado por una mujer de haberla violado en una discoteca, fue trasladado a una prisión con módulos más pequeños cerca de Barcelona, para "garantizar la seguridad y la normal convivencia" en el centro, informaron fuentes penitenciarias.

La leyenda del Barcelona enfrenta acusaciones bastante delicadas de una posible violación de una mujer y su esposa, Joana Sanz, ha tomado una drástica decisión respecto a su matrimonio, pues no quiere seguir cargando con la presión mediática de las últimas semanas.

Después de conocerse el caso en Barcelona y Brasil, la modelo Sanz ha sido principal blanco de los usuarios de internet para atacarla por defender al jugador brasileño.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, fue el pronunciamiento de la mujer días después de conocerse la noticia.

Sin embargo, en las últimas horas la prensa internacional asegura que la modelo le pidió el divorcio al jugador debido a las delicadas acusaciones que ha recibido en su contra. Además, Sanz eliminó todas las fotografías que tenía junto a Dani Alves en sus redes sociales, algo que llamó la atención de todos sus seguidores.

Dani Alves en la cárcel

Poco después de que una jueza ordenara el viernes su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, el ya exjugador del Pumas mexicano fue conducido a la cárcel de Brians 1, a unos 40 kilómetros de la capital catalana, donde pasó el fin de semana.

Pero para garantizar mejor la seguridad y la convivencia en los módulos donde residen los presos, las autoridades penales catalanas decidieron el pasado lunes trasladar a Alves, de 39 años, a la contigua Brians 2.

Pese a que en este centro hay más internos, los módulos en los que residen los presos son más pequeños y tienen una ocupación media de unos 80 reclusos, frente a los alrededor de 200 por módulo de Brians 1.

