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¡GOLAZO! Daniel Muñoz marcó el primero de Colombia en el Mundial

Daniel Muñoz abrió el marcador de Colombia frente a Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
09:48 p. m.
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La selección Colombia encontró recompensa a su insistencia ofensiva en el cierre de la primera mitad de su debut en la Copa del Mundo 2026. Cuando el reloj marcaba el minuto 41, Daniel Muñoz apareció en el momento justo para romper el empate y poner a celebrar a millones de aficionados que seguían el encuentro frente a Uzbekistán.

El defensor, habitual protagonista por su despliegue físico y capacidad para incorporarse al ataque, sorprendió con una aparición precisa dentro del área rival. La jugada nació tras una acción colectiva que encontró espacios por el sector ofensivo colombiano y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del compromiso hasta ese instante.

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La anotación llegó en un momento clave del partido. Colombia había intentado generar peligro con la posesión del balón y la movilidad de sus hombres de ataque, pero necesitaba una acción que marcara diferencias en el marcador. Esa oportunidad apareció gracias a la conexión entre dos de los jugadores más influyentes del equipo.

Una asistencia de lujo y una definición para el recuerdo

Luis Díaz fue el encargado de iniciar la acción que terminó en el primer gol colombiano en el encuentro. El atacante encontró el espacio necesario para habilitar a Daniel Muñoz con un pase preciso, de esos que dejan al compañero en una posición ideal para definir.

El lateral no desaprovechó la oportunidad. Tras realizar una diagonal perfecta hacia el área, se anticipó a la defensa rival y definió con una espectacular pirueta que dejó sin opciones al guardameta uzbeko. La ejecución fue tan técnica como efectiva, convirtiéndose rápidamente en una de las imágenes más llamativas de la jornada.

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La celebración reflejó la importancia de la anotación. Compañeros y cuerpo técnico reconocieron una jugada que permitió destrabar un partido exigente y que premió el esfuerzo de Colombia durante gran parte de la primera etapa.

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