¡Felicidad 'tricolor'! Colombia le ganó 1-0 a Congo y está en dieciseisavos del Mundial: vea las mejores jugadas

La Selección Colombia jugó este martes 23 de junio vs. la República Democrática del Congo.

A las 9:00 de la noche, ante un escenario colmado de hinchas colombianos, el balón rodó en el Estadio Guadalajara, de Zapopan, México.

La 'tricolor' formó con Camilo Vargas en el arco; Muñoz, Lucumí, Sánchez y Mojica en la zaga; Lerma, Puerta, Arias, Rodríguez y Díaz en el medio; y Suárez en punta.

Desde el primer minuto, Colombia se adueñó de la posesión de la pelota, fue agresivo, adelantó líneas y logró que República Democrática del Congo no pudiera salir de su propio arco.

En esos 45 iniciales, la 'tricolor' tuvo más de seis opciones claras con remates de Luis Díaz, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Johan Mojica y Jhon Arias, pero el arquero M'Pasi tuvo una excelente 'performance' y no permitió que el balón ingresara en su arco.

Después, en los 45 finales, Colombia mantuvo el control del juego y, aunque República Democrática del Congo se replegó, los dirigidos por Néstor Lorenzo pudieron vulnerar su bloque con balones filtrados.

Así fue el golazo de la Selección Colombia vs. República Democrática del Congo

En el minuto 76, Colombia inició la jugada por el centro y logró finalizar por la derecha.

Juanfer Quintero, que ingresó por James en el minuto 58, recibió el balón y filtró una pelota quirúrgica para buscar a Jhon Córdoba.

Sin embargo, el delantero no fue a buscarla, sino que la aguantó inteligentemente con su cuerpo para que Daniel Muñoz quedara frente al arco y pudiera definir.

Por lo tanto, el lateral derecho remató de primera con su pie izquierdo y, tras un leve desvío, el balón infló la red.

Con ese resultado, la Selección Colombia llegó a seis puntos y clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

Así quedó el grupo K del Mundial 2026 tras la victoria de Colombia vs. República del Congo

Después de sus dos victorias al hilo, la Selección Colombia continúa en el primer lugar del grupo K.

El panorama es el siguiente: