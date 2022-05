¡Se queda! Locura en los aficionados del Everton por mantener la categoría

Día para la historia de los jugadores del Everton y todos sus aficionados, que luego de tener una campaña paupérrima, logrando remontar el juego frente al Crystal Palace, para obtener tres puntos, que lo alejan de la zona del descenso y lo confirman un año más en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra.

Este jueves 19 de mayo, el equipo de Yerry Mina, se jugaba su permanencia en la Premier League, en la penúltima fecha del torneo local, donde buscaba la victoria para no depender de resultados en la última jornada y poder darles la tranquilidad a sus aficionados, de estar un año más en el fútbol de elite de Inglaterra.

En un partido muy complicado, los dirigidos por Frank Lampard, lograron obtener el triunfo, más con garra que con fútbol, teniendo en cuenta, que el Crystal Palace, dio la sorpresa y se puso arriba en el marcador dos a cero, condenando al equipo del colombiano a la zona de descenso, pero en el segundo tiempo, el equipo de Liverpool tuvo ‘garra y corazón’ y logró empatar y remontar el partido, generando una fiesta en Goodison Park.

Luego del pitazo final en el partido, todos los aficionados del Everton invadieron la cancha, celebrando su estadía en la Premier League, donde también se vio al colombiano Yerry Mina, quien no pudo estar en el juego por lesión, pero si celebró con sus compañeros, este nuevo objetivo en la temporada 2021/2022.

Con la victoria del Everton, los condenados al descenso son: Norwich que se encuentra en la última posición con 22 unidades. Watford, del ‘Cucho’ Hernandez que tan solo sumó 23 puntos y el último en obtener este tiquete es el Leeds, quien todavía tiene una leve esperanza en la última fecha, esperando que el Burnley no logre sumar.

Como si fuera un título nacional o internacional, todos los aficionados del Everton se tomaron las calles de Liverpool, celebrando su estadía en la Premier League, concentrándose en varios lugares referentes de la ciudad, generando una verdadera fiesta.

Incredible scenes at Goodison Park as Frank Lampard and his players celebrate on the pitch with the #Everton fans after securing Premier League safety. #EVECRY #EFC 🎉 pic.twitter.com/029rqBEhJv