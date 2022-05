¡No se recupera! Yerry Mina, nuevamente será baja con el Everton

Las noticias que llegan por parte del colombiano Yerry Mina, no son las más positivas, ya que, todo parece indicar que el defensa central se perdería los próximos juegos con el Everton, teniendo en cuenta, la lesión que lo saco del partido frente al Leicester City y lo marginaría hasta el final de la temporada.

La mala racha de Yerry Mina en las lesiones, sigue siendo un impedimento para que el colombiano no tenga minutos en la temporada, en esta oportunidad una lesión en la pantorrilla, lo dejaría por fuera de los próximos cuatro partidos de la Premier League, haciendo que se pierda el cierre de la temporada en el fútbol de Inglaterra.

En rueda de prensa, Frank Lampard, entrenador del Everton, dio a informar el parte médico del jugador colombiano, donde aseguro que hay una pequeña posibilidad de que el nacido en Guachené podría reaparecer en el último partido del equipo azul frente al Arsenal, el próximo 22 de mayo, en condición de visitante.

“Yerry Mina tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, por lo que no jugará en este juego ante el Watford. Probablemente, estemos mirando hacia el último partido de la temporada, por el que Yerry Mina podría estar en la pelea”, aseguro el exjugador y ahora entrenador.

Esta sería una baja muy sensible para el Everton, para los juegos de cierre de la Premier League, ya que, en la actualidad, el equipo de Liverpool, se encuentra en la casilla 16 del rentado nacional con 35 puntos, a tan solo un punto del Leeds, que está ubicado en puestos de descenso para la próxima temporada.

🏥 | INJURY NEWS



🗣️ Frank Lampard: "Mykolenko is good, cramp in his calves. Yerry [Mina] has a small injury in his calf, so he won't be playing in this game."#FPLTIPSZONE #FPL #GW36 #DGW36 #FPLCommunity