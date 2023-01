¡Luto en el fútbol! Exfutbolista falleció tras ser atacado por sus perros

El mundo del fútbol se encuentra en luto, luego de que las autoridades dieran a conocer el fallecimiento de Zambia Philemon Mulula, exfutbolista africano que fue atacado por sus perros hasta causarle la muerte en su propia vivienda, ubicada en Lichtenburg, Sudáfrica, causando consternación en todo el mundo.

Los primeros reportes de las autoridades y las primeras versiones de los familiares, indican que la persona de 60 años se encontraba en el jardín de casa y de un momento a otro fue atacado por sus mascotas hasta causarle la muerte y que sin nadie se diera la cuenta de lo que estaba sucediendo en la casa.

La primera persona en encontrar el cuerpo del lateral izquierdo fue la esposa del deportista, quien al ver que su esposo no aparecía tomó la decisión de ir a buscarlo, encontrándose con una escena de película.

“Ella no se molestó en ir y verificar si algo andaba mal (cuando los perros ladraban), ya que su casa está situada en una calle concurrida y los perros ladran con frecuencia a los peatones y vehículos que pasan”, afirmó Sam Tselanyane, el capitán a cargo de la investigación del fallecimiento del deportista.

De igual forma agregó: “Después de que se restableció la electricidad, tras una descarga, ella entró en busca de su esposo, pero no pudo encontrarlo… Al continuar con su búsqueda, la mujer vio a su esposo tirado inmóvil afuera en el jardín. Luego salió, solo para descubrir que el esposo había sido mordido por sus perros”, aseguró las autoridades competentes.

Luego de los incidentes, la esposa del deportista afirmó que los animales fueron puestos bajo custodia de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, quienes todavía no han definido que van a hacer con los animales.

Former Zambia international footballer Philemon Mulala was found dead by his wife at their home in the Republic of South Africa. Most likely he was torn apart by his own dogs. Mulala, 60, had four dogs. pic.twitter.com/0z9WsqA8ID