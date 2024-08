Fabián Sambueza invitó a Santa Fe a ser "más leal" y a que "no se tiren tanto"

El miércoles pasado, Atlético Bucaramanga recibió a Independiente Santa Fe para protagonizar un duelo correspondiente a la cuarta fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimyor 2024-II. Los dirigidos por Rafael Dudamel no pudieron defender la localía y perdieron por 0-1 en un duelo 'caliente', que tuvo tres expulsados. Fabián Sambueza se quejó de la actitud del 'león' y le dio una recomendación al equipo de Pablo Peirano.

El pasado 15 de junio, 'leones' y 'leopardos' se vieron en El Campín para disputar la final de vuelta del Apertura. Bucaramanga se impuso por la vía de los penaltis y reclamó su primera estrella. Sambueza, exjugador del cuadro capitalino, tuvo un encontronazo con Eduardo Méndez por festejar ese inédito título. Desde ese desenlace, los compromisos entre estás dos escuadras tendrán otro tinte.

Santa Fe le apostó a un juego defensivo y su estrategia le dio réditos, pues un gol de Julián Millán bastó para que el 'expreso rojo' reclamara los tres puntos en el Estadio Departamental Américo José Montanini. Sambueza criticó la pérdida de tiempo del equipo visitante y le dejó un recado a Carlos Betancur.

Fabián Sambueza y su fuerte crítica a Santa Fe

"Sería mucho mejor si nosotros como jugadores, deportistas, empezamos a ser más leales con el juego. Y no a tirarnos tanto, porque al final se jugaron 25' minutos el primer tiempo de 50' prácticamente. No puede pasar. El fútbol se hace muy cortado, después salimos a las competencias internacionales y no nos pitan nada; los árbitros son mucho más permisivos", empezó diciendo el futbolista argentino.

Fabián Sambueza llenó de elogios a Wilmar Roldán

"Por eso, con mucho respeto a todos los árbitros, siempre que nos pita (Wilmar) Roldán el juego se da y se fluye mucho más porque nadie se tira. Todos saben que él no les va a pitar nada. Qué los árbitros hagan eso está bueno y después tienen la ayuda del VAR, por si se equivocan. Estaría bueno si todos fuéramos un poco más leales", concluyó.