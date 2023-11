¡Habló el capitán! Falcao se pronunció para exigir la liberación del papá de Luis Díaz

Este lunes se cumplieron nueve días desde que Luis Manuel Díaz Jiménez, padre de Luis Díaz, fue secuestrado por la guerrilla del ELN en una estación de gasolina en Barrancas, Guajira. Desde entonces, no se han conocido noticias de su liberación.

El jueves pasado, el ELN reconoció públicamente que tenía en su poder a 'Mané', como le dicen de cariño, pero después aseguró que se trató de un error, pues uno de sus frentes fue quien perpetró el secuestro sin el conocimiento de los máximos cabecillas del grupo.

Después de eso, los guerrilleros han expresado su voluntad de darle libertad a Luis Manuel Díaz y han prometido hacerlo "en las próximas horas", pero la verdad es que el tiempo pasa y los actos no son fieles a esas palabras. Una vez más, promesas de papel.

Desde entonces, Luis Díaz ha recibido homenajes de diferentes sectores del fútbol mundial como muestra de apoyo por esta difícil que está afrontando junto a su familia. El mundo entero ha rechazado este repudiable secuestro y se ha unido para exigir la libertad de Díaz Jiménez.

El domingo fue un día emotivo para 'Lucho', pues además de regresar a las canchas con Liverpool después de que se dio el secuestro, volvió de la mejor manera: con gol y con una celebración que le dio la vuelta al mundo entero. "Libertad para papá", fue el mensaje que dejó ver en una camiseta. Después de finalizar el encuentro contra Luton Town, fue ovacionado por el público en el estadio y recibió abrazos y más muestras de cariño por compañeros y jugadores del equipo rival.

Falcao García exige la libertad del papá de Luis Díaz

Sin embargo, los mensajes de apoyo hacia Díaz no han parado y el que se pronunció en esta ocasión fue el gran referente de la Selección Colombia: Falcao García. En su cuenta de X, el goleador histórico del equipo publicó un trino hacia el ELN exigiéndoles la libertad de Luis Manuel y de todos los secuestrados que tienen en su poder.

"Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. Y de todos los secuestrados. /// We demand the release of Luis Díaz’s father and all the kidnapped", indicó el 'tigre'.

Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de @LuisFDiaz19. Y de todos los secuestrados. /// We demand the release of Luis Díaz’s father and all the kidnapped. pic.twitter.com/aWVRfoY5Xa — Radamel Falcao (@FALCAO) November 6, 2023

El mensaje de Falcao es el mismo de millones de colombianos y de ciudadanos de todo el mundo. Que pare ya la violencia y se dé libertad a personas inocentes víctimas de una guerra que no tiene ni pies ni cabeza. Libertad para 'Mané'.