Aficionados del Atlético de Madrid le solicitan a la dirigencia homenajear a Falcao

Este martes 26 de abril, era un día muy especial para todos los seguidores del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que, su club estaba cumpliendo 119 años de historia y grandeza en el fútbol europeo. Por lo cual, durante varios momentos del día, el club español, compartió, a través de sus redes sociales, las imágenes de la celebración.

Pero lastimosamente, no todo es color de rosa, teniendo en cuenta que mientras las directivas del club ‘colchonero’ estaba celebrando, en las redes sociales, se hizo viral el hashtag: #UnaPlacaParaSuarez, tratando de homenajear al delantero uruguayo, por su excelente campaña con el equipo hojiblanco, pero al final, el homenaje fue para Radamel Falcao García.

El problema radica, por las políticas que tiene el Atlético de Madrid, ya que, según información del club, ningún jugador podría recibir una placa representativa del equipo, hasta que cumpla 100 partidos vistiendo la camiseta 'colchonera', por tal motivo ni Luis Suárez ni Radamel Falcao García, tienen un emblema que los representen como jugadores insignias del Atlético de Madrid.

Luego de darse a conocer esta información, inmediatamente las redes sociales, llovieron las críticas por esta decisión, teniendo en cuenta que estos dos jugadores, han sido pieza clave para algunos trofeos del Atlético de Madrid, mientras que jugadores como Thibaut Courtois y Vitolo, tienen esta placa, pero no brillaron en su estadía en el equipo que hoy dirige Diego Simeone.

👏👏👏👏👏👏 No puedo estar más de acuerdo en tus palabras. Los que hemos podido disfrutar con los goles de @FALCAO a @Guaje7Villa y @LuisSuarez9 en el @Atleti los años que han estado sólo podemos darles las gracias.

que gente como Suárez o Falcao no tengan placa por no haber jugado 100 partidos y personajes como Vitolo sí la tengan me parece una broma de mal gusto#UnaPlacaParaSuárez #UnaPlacaParaFalcao https://t.co/cdePAhzBPj