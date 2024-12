Falcao ilusionó a la hinchada 'azul': "Sería un sueño ganar un título con Millonarios"

La continuidad de Radamel Falcao García en Millonarios es incierta. El delantero samario, de 38 años, tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre y las trabas fiscales estarían poniendo en peligro una posible renovación. El 'Tigre' estuvo a un gol contra Pasto de la gran final de la Liga BetPlay 2024-II; sin embargo, señaló que uno de sus máximos anhelos es dar la vuelta olímpica con el 'embajador'.

Falcao tuvo un buen cierre en el Apertura, pues anotó tres goles en los seis partidos del Grupo A de los cuadrangulares semifinales. El goleador histórico de la Selección Colombia no estuvo preciso en el Departamental Libertad y los comandados por Alberto Gamero dejaron pasar una oportunidad de 'oro' para pelear por la 17 estrella.

Más allá de la decepción sufrida en la capital nariñense, 'Rada' vivió grandes momentos con la camiseta 'azul'. Superó a Víctor Hugo Aristizábal y se convirtió en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Anotó frente a su público en El Campín y lució con orgullo la cinta de capitán. Su familia se empapó del sentimiento del cuadro bogotano y, después de muchos años, volvió a su país de origen.

Falcao habló de sus sueños con Millonarios

"Como jugador y futbolista, siempre he sido muy competitivo y siempre he tratado de ganar, a veces se puede y a veces no, hace parte del juego. Sería un sueño ganar un título con Millonarios", empezó diciendo Falcao García en un evento empresarial.

Falcao no le cierra la puerta a Millonarios

"Es muy pronto, no hemos tenido tiempo ni de hablar, ni de pensar. Hemos estado con la familia, disfrutando con los niños que llevaba mucho tiempo sin verlos", concluyó el exjugador de Manchester United.

Falcao y su emotiva publicación en redes sociales

No han sido días fáciles, les debo una disculpa y mil agradecimientos... Gracias Dios, gracias familia, gracias a mis compañeros de equipo, gracias directivos y gracias a toda la hinchada de Millonarios que nunca nos dejaron solos, para mí es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, quería llegar a la final y ser campeón con el equipo de mis amores, pero no fue posible y es triste para todos.

Agradezco también a todos los hinchas del FPC por haberme acogido en cada estadio, quería vivir esto y nunca lo voy a olvidar...

También quiero felicitar a Atlético Nacional y Deportes Tolima, éste es el fruto de su esfuerzo.

¡Nos veremos pronto de nuevo, porque el fin de un sueño es el inicio de otro!