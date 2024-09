Falcao tras su gol con Millonarios: "Me sentí como un niño cumpliendo su sueño"

El domingo pasado, Millonarios se citó con Patriotas en Villavicencio para disputar un partido válido por la octava jornada del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Alberto Gamero se impusieron por 3-0 y Radamel Falcao García anotó su primer gol como 'embajador'. El delantero samario habló de la importancia que tuvo esta anotación en el Bello Horizonte - Rey Pelé.

'Rada' tuvo que esperar más de la cuenta para lograr su primer festejo en Millonarios. Después de cuatro partidos (Medellín, Bucaramanga, Nacional y Tolima) y 250' minutos, el goleador histórico de la Selección Colombia pudo 'inflar las redes' con el equipo de sus amores.

El exjugador de Porto y Manchester United igualó los 346 goles de Víctor Hugo Aristizábal. Ahora comparten el título de máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Falcao tuvo la oportunidad de hacerle un homenaje a Javier Acosta, hincha 'azul' que se realizó la eutanasia.

Falcao y las sensaciones tras su primer gol en Millonarios

"Hoy experimenté una sensación maravillosa al anotar mi primer gol, especialmente en un marco como el de hoy, con todos los hinchas acompañándonos en Villavicencio. Quiero agradecerles a todos; estoy muy contento. Gracias a Dios, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los hinchas y a todos los que pertenecen a esta institución. También quiero dedicar este momento a mi familia. Ha sido una tarde muy especial", empezó diciendo 'Rada', en rueda de prensa.

"He soñado con este momento durante muchísimo tiempo. Me tocó salir del país muy joven, y este sueño se aplazó por más de 23 años. Es algo impresionante. Cuando hice el gol, ya no sabía ni qué hacer, no lo había planificado, pero fue muy emocionante. Realmente, me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño", agregó.

Falcao habló del récord que ahora comparte con Víctor Hugo Aristizábal

"He tenido una carrera larga con muchos goles, y poder acercarme a una leyenda como Víctor Hugo Aristizábal me llena de orgullo. Él ha sido uno de los referentes de mi generación, así que también quiero agradecerle, porque ha sido uno de esos delanteros que nos inspiraron a seguir su camino. Hoy, al alcanzar esta marca, espero poder anotar muchos más goles para Millonarios. Estoy muy contento por eso", agregó el exdelantero del Rayo Vallecano.