Laura González reveló detalles de la lujosa vida que vivió en Dubái con Hugo: su relato se volvió viral

Desde su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia, Laura González no ha dejado de acaparar titulares.

Esta vez, la modelo, comunicadora social y participante del reality sorprendió al revelar detalles íntimos sobre la vida que compartió con Hugo, su exprometido, en Dubái, uno de los destinos más lujosos del mundo.

Durante una conversación dentro del reality con Yina Calderón y La Toxi Costeña, Laura González recordó su etapa en los Emiratos Árabes como un tiempo de privilegios, donde, según ella, no tenía que preocuparse por trabajar, ya que su entonces pareja se encargaba de proporcionarle todas las comodidades posibles.

¿Laura González vivía rodeada de lujos en Dubái?

Según relató, su rutina incluía sesiones de yoga, danza y gimnasio, mientras en casa tenía empleadas que se encargaban de la cocina y el aseo.

“Hugo no me dejaba trabajar. Yo me dedicaba a entrenar, tomar clases y disfrutar”, contó, y agregó que, pese a que contaba con una cocinera colombiana y personal de limpieza, a ella le gustaba encargarse del aseo de vez en cuando.

RELACIONADO Se filtra foto del viaje a Brasil que enfrentó a Karina y Laura en La Casa de los Famosos

No obstante, no todo era tan perfecto. La barranquillera confesó que su presencia como latina llamaba la atención, al punto de que algunos hombres le enviaban regalos costosos, situación que incomodaba a su pareja.

“Una vez me dejaron una cadera de oro en la recepción del gimnasio, sin dar mis datos personales”, comentó.

Debido a estos episodios, Hugo le cambió de gimnasio hasta cinco veces y terminó en uno exclusivo para mujeres.

¿Karina García tuvo que ver en la ruptura de Laura González con Hugo?

La también empresaria insinuó que su relación con Hugo terminó cuando él se habría involucrado sentimentalmente con Karina García, otra figura pública que hoy comparte reality con ella. “Ese fue el final”, dijo con seriedad.

Por su parte, Karina ha negado rotundamente esa versión y solicitó a su equipo de trabajo que se publiquen pruebas para desmentir a Laura.