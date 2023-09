"Es la continuidad del sueño de nuestro ángel": mamá de Miguel Ángel sobre nominación de la FIFA

En conmemoración a un gran hincha, la FIFA dio a conocer que Miguel Ángel Berrio, el pequeño colombiano seguidor de Millonarios que luego de conocer a sus ídolos decidió practicarse la eutanasia, fue nominado al premio ‘Fan Award Nominees 2023’.

Las personas han seguido de cerca la historia de Miguel Ángel, quien tenía una compleja condición que limitó sus movimientos desde sus primeros meses de vida.

Su más grande anhelo de vida fue conocer a sus ídolos de Millonarios y acompañarlos en el camerino, esto lo hizo realidad la noche anterior a su muerte asistida.

Noticias RCN dialogó con la familia que siempre lo apoyó, cuidó y que ahora tiene más que presente como su gran amor se convirtió en un amor eterno. Su mamá Eliana Borda y su hermana Luz Dary Borda hablaron y destacaron la nominación de la FIFA.

¿Qué significa esto para ustedes como familia?

"Esta nominación es la continuidad del sueño de nuestro ángel, estamos muy agradecidos, tanto por su presencia de él en nuestras vidas, como por todo lo que él ahora está logrando", afirmó la mamá de la menor.

Sobre la nominación, Jhon Fredy Viscaya, cuñado de Miguel Ángel, aseguró que el joven siempre había soñado con un reconocimiento.

“El día después del partido él me lo dio a saber y pues a todos ya estando en su cuarto, que él quería que lo reconocieran a nivel mundial, me decía: 'cuñado yo quiero que todo el mundo me conozca' entonces yo creo que ahorita debe estar muy feliz, era algo que él quería”, afirmó Viscaya.

Por su parte, Luz Dary Borda, hermana de Miguel Ángel, invitó a todas las personas a votar por el menor.

“Siento que deberíamos votar por él porque él es amor y aún sigue dándonos y enviándonos la señal de amor que él está con nosotros, que muchos colombianos sepan esta historia, que llegue a muchos corazones de muchas familias, es algo muy importante, muy especial”, afirmó la hermana.

Finalmente, la familia hizo una invitación general a votar por el joven en conmemoración a su historia de vida.

¿Cómo votar?

Las personas deberán ingresar a la página web oficial de la FIFA, a continuación, deberán buscar la sección del premio al Fanático de la FIFA, elegir el nombre de Miguel Ángel y seleccionar el número uno.