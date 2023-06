"Duele ver caer a campeones por la imprudencia": Mauricio Vargas sobre la muerte de Germán Chaves

El domingo, Germán Chaves y su padre perdieron la vida al ser arrollados por un camión en la vía Bogotá-Tunja. El pedalista de Sistecrédito estaba cerca de llegar a su casa en Chocontá después de una jornada de entrenamiento, cuando fueron impactados por un 'Turbo'. El conductor habría perdido el control del vehículo por un microsueño. En lo que va corrido del año, se han reportado 143 muertes de ciclistas por siniestros viales y 554 corredores lesionados en las carreteras de nuestro país.

La Federación Colombiana de Ciclismo, presidida por Mauricio Vargas, lamentó este doloroso hecho y homenajeó al campeón de la Vuelta a Boyacá 2018 con un emotivo comunicado. "‘Chavito’ nos deja un profundo vacío, y siempre será recordado por su profesionalismo, amabilidad, sencillez y nobleza", se leyó en un apartado de la carta escrita por el máximo ente rector del deporte de las bielas en Colombia.

Vargas atendió los micrófonos de Noticias RCN e insistió en la importancia y urgencia de que se erradique la intolerancia vial.

"Es un sentimiento de dolor muy grande de la Federación Colombiana de Ciclismo, del Comité Ejecutivo, de las Ligas de Ciclismo, de la familia del ciclismo en general. Es muy triste ver caer a grandes campeones por la imprudencia de mucha gente que tiene 'oídos sordos' a lo que hemos propuesto, por lo que hemos luchado, para que se mejore la seguridad en nuestras carreteras, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio del Deporte, hacemos distintas acciones para que la gente tome consciencia del metro y medio que debe existir entre el ciclista y los vehículos", empezó diciendo el presidente de la FCC.

"Nos es justo con nuestros campeones"

"No podemos permitir que más y más campeones sigan entregando sus vidas en las carreteras de Colombia. Los ciclistas son la mejor muestra, la mejor cara que tiene el país a nivel internacional. Son los que colocan en alto las banderas de la patria, en los grandes podios del mundo. No es justo que nos los respetemos, que no los queramos. No permitamos más tragedias en las familias colombianas y en el deporte nacional", concluyó Vargas.

Los logros más importantes en la carrera de Chaves

"German fue tercero en la clasificación de los jóvenes en la Vuelta a Colombia del 2014; tercero en la clasificación de los jóvenes en el Tour de San Luis en Argentina, en 2015; subcampeón en la categoría Sub-23 de la contrarreloj en los Nacionales de Ruta del 2017, y en ese mismo año ganó la primera etapa de la Vuelta de la Juventud que finalizó en Riosucio.

En 2018, fue segundo en la clasificación de los jóvenes en la Vuelta a Aragón y tercero en la montaña de la Vuelta Ciclística Comunidad de Madrid, en España, mientras que en Colombia logró el título de la Vuelta a Boyacá. En mayo del presente año había logrado el título de la Clásica de Fusagasugá", destacó el comunicado de la FCC.