Mala noticia: Fernando Gaviria sufrió caída y deberá ser intervenido quirúrgicamente

El ciclista belga Wout Van Aert (Jumbo) ganó el circuito Het Nieuwsblad ya en su primera carrera en ruta de la temporada, este sábado en Ninove, en el norte de su país, donde el colombiano Fernando Gaviria sufrió una grave caída y tras la competición, el UAE Team Emirates informó que el colombiano deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Lea también: "En el piso yo no podía respirar y el aire no volvía": Egan Bernal tras su accidente

Medical Update: Unfortunately after a crash earlier today in #OHN22 🇧🇪 we can confirm that @FndoGaviria has a displaced clavicular fracture and will undergo surgery.



Get well soon Fernando #UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/WKYHzewcTG