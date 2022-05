La Fifa investiga a Óscar Julián Ruiz e Imer Machado por abuso sexual a otros árbitros

Un nuevo escándalo parece sacudir al fútbol colombiano y la investigación que abrió el Comité de Ética de la Fifa por denuncias de acoso y abuso sexual contra uno dos árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol.

Óscar Julián Ruiz ha sido acusado de acoso sexual por 11 presentas víctimas y más de 30 testigos, mientras su colega Imer Machado también enfrenta denuncias de abuso y acoso sexual por parte de 14 presuntas víctimas y testigos.

Con información de The Guardian, Ruiz ha negado las acusaciones de las cuales fue investigado en 2019 por las autoridades colombianas y aunque el caso fue archivado, los abogados de uno de las víctimas, Harold Perilla, enviaron una nueva solicitud detallada para que sea revisada y vista por el medio norteamericano.

Por otro lado, Machado también es acusado y hay afirmaciones en las cuales el exárbitro tocó los genitales de un colega al frente de otro.

“Hemos tomado nota de la información proporcionada en su consulta y podemos confirmar que el Comité de Ética de la FIFA independiente está investigando el asunto”, dijo un portavoz del Ética de la Fifa.

“Por favor, comprenda que no se pueden hacer más comentarios en esta etapa”, afirmó el dirigente.

Harold Perilla sobre acusaciones a Óscar Julián Ruiz

En declaraciones a The Guardian, el exárbitro aseguró que “los hechos y las pruebas muestran el patrón de conducta de acoso sexual por parte de Ruiz hacia los árbitros del fútbol profesional colombiano durante varios años”, y además agregó que Óscar Julián no es le único.

“También tenemos a Machado, el director de la comisión de árbitros y exárbitro internacional. También probó conmigo, puse una denuncia y no soy el único. Ruiz me tocó el pene durante una pretemporada. Me pidió que tuviera sexo con él. Así es como podría ser promovido. Machado también me tocó el pene y hasta los testículos frente a otras personas. Por eso puse la denuncia porque es el mismo método. En Colombia, lamentablemente, la mayoría de la gente tiene que dar sexo para ser árbitro internacional”

Óscar Julián Ruiz se defiende de las acusaciones

Ante la denuncia que vuelve a estar en vigencia, el exárbitro negó los hechos y afirmó lo siguiente.

“Duré 16 años como árbitro internacional y nunca fui investigado. He realizado más de 200 actividades internacionales, torneos, cursos, seminarios con instructores de árbitros de todo el mundo y nunca he sido acusado”