Selección Colombia: esta sería la formación titular que enfrentará al Congo por el Mundial de 2026

La Selección Colombia masculina de fútbol se encuentra a las puertas de asegurar su boleto a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras un brillante y sólido estreno en el que derrotó 3-1 a Uzbekistán en la Ciudad de México, el combinado dirigido por el estratega argentino Néstor Lorenzo afina los últimos detalles en su concentración de cara al crucial enfrentamiento de la segunda jornada del Grupo K contra la República Democrática del Congo, programado para este martes 23 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Guadalajara.

El ambiente dentro del plantel tricolor es de absoluto optimismo pero con máxima prudencia, considerando que el rival africano viene de dar una de las grandes sorpresas del certamen tras rasguñar un histórico empate 1-1 frente a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo.

Consciente del despliegue físico y el orden táctico de los "Leopardos", Lorenzo apostaría por la continuidad de la base que le dio los primeros tres puntos en la copa, implementando su tradicional esquema de 4-2-3-1, con apenas una variante en estudio para refrescar la zona defensiva.

Así formaría Colombia vs. Congo en el Mundial

El estratega nacional mantendría la columna vertebral del equipo, priorizando la memoria colectiva y el gran momento de sus figuras individuales. En el arco, el experimentado Camilo Vargas es inamovible.

La línea defensiva volvería a contar con Daniel Muñoz en la banda derecha —quien ya reportó gol en el debut— y la dupla central de confianza compuesta por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí. La única modificación con respecto al partido anterior pasaría por el lateral izquierdo, donde Deiver Machado, jugador del Lens de Francia, asoma como inicialista en reemplazo de Johan Mojica, buscando ofrecer mayor contención en el retroceso ante las veloces transiciones congolesas.

En la zona de contención, la aduana colombiana estará resguardada por la agresividad de Jefferson Lerma en compañía del joven talento Gustavo Puerta. Más adelante, la línea de tres volantes creativos estará liderada por el capitán James Rodríguez en el eje, escoltado en las bandas por el desequilibrio y velocidad de Jhon Arias por derecha y la gran estrella del Bayern Múnich, Luis Díaz, atacando por el costado izquierdo. La referencia de área y principal carta de gol volvería a ser el delantero Luis Suárez.

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado (o Johan Mojica)

Mediocampistas de marca: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta

Mediocampistas ofensivos: Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz

Delantero: Luis Suárez

Este partido marcará el primer enfrentamiento oficial en la historia de los dos seleccionados absolutos. Un triunfo de Colombia no solo le garantizaría el pase matemático a la siguiente fase del torneo continental, sino que lo consolidaría en la cima del Grupo K de cara al cierre de la zona grupal.

Por su parte, la RD del Congo, guiada en ataque por Yoane Wissa y Cédric Bakambu, saldrá con la motivación alta para tratar de arañar puntos que mantengan vivo su sueño mundialista en su regreso al máximo torneo tras 52 años de ausencia. El arbitraje y la logística ya se encuentran listos para este vibrante duelo que paralizará al territorio colombiano.