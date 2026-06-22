🔴EN VIVO🔴 Noruega vs. Senegal Mundial de 2026: siga en directo todas las emociones de este partido

El New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) se viste de gala para albergar un enfrentamiento de altas pulsaciones en la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La sorprendente selección de Noruega, comandada por un intratable Erling Haaland, medirá fuerzas contra los "Leones de la Teranga" de Senegal, en un duelo donde la clasificación matemática y la supervivencia en el torneo están bajo la mesa.

Así llegan los dos equipos a la segunda fecha

El conjunto escandinavo dirigido por Ståle Solbakken vive un momento de ensueño en su regreso a la máxima cita futbolística tras 28 años de ausencia. Los noruegos lideran provisionalmente el sector gracias a su contundente victoria por 4-1 ante Irak en el debut.

Un nuevo triunfo esta noche les asegurará un boleto directo en la ronda de los 32 mejores del planeta, un hito que no consiguen desde Francia 1998.

Por su parte, el panorama de Senegal es radicalmente opuesto. Los campeones africanos de 2022 compitieron de tú a tú frente a la poderosa Francia, pero la pegada gala terminó imponiéndose para un 3-1 definitivo.

Los pupilos de Pape Thiaw llegan a este compromiso sin margen de error: una nueva derrota, combinada con un resultado favorable a los franceses ante Irak, los dejaría virtualmente eliminados de la Copa del Mundo de forma prematura.

SIGA LAS ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO ENTRE NORUEGA Y SENEGAL