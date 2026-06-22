Partido entre Francia e Irak fue suspendido de último momento: esta fue la razón

Las implacables condiciones climatológicas se han convertido en las protagonistas de la jornada de este lunes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El esperado encuentro de la segunda fecha del Grupo I entre Francia e Irak ha tenido que ser suspendido de forma temporal justo al llegar al entretiempo, debido a una severa alerta de tormenta eléctrica en la zona del Philadelphia Stadium.

El partido se detuvo tras concluir los primeros 45 minutos con una ventaja parcial para Les Bleus de 1-0, gracias a una anotación de su capitán Kylian Mbappé al minuto 13.

Un arranque intenso bajo la lluvia

Francia saltó al campo buscando sellar de forma matemática su boleto a la siguiente ronda del certamen. El dominio europeo no tardó en reflejarse en el marcador cuando, tras una gran combinación ofensiva, Mbappé mandó el balón al fondo de la red.

Por su parte, la selección de Irak intentaba reponerse del golpe defensivo y contrarrestar la intensidad francesa cuando los cielos de Filadelfia comenzaron a complicarse con fuertes vientos y lluvias torrenciales.

Activación del estricto protocolo de seguridad

Al finalizar el primer tiempo, y con los equipos ya en los vestuarios, los oficiales de la FIFA junto a las autoridades meteorológicas locales activaron los protocolos de emergencia ante la inminente caída de rayos en un radio menor a los 13 kilómetros (8 millas) del estadio.

Protocolo FIFA por Rayos: La normativa dictamina el desalojo inmediato del terreno de juego y las tribunas desprotegidas. El juego solo podrá reanudarse una vez que transcurran 30 minutos consecutivos sin registrarse ningún impacto de rayo en el perímetro de seguridad. Cada nuevo relámpago reinicia la cuenta regresiva.

Tanto los planteles como los aficionados presentes han tenido que buscar refugio dentro de las instalaciones del estadio. Los cuerpos organizadores se encuentran monitoreando la evolución del frente de tormenta para determinar si el juego podrá reanudarse esta misma tarde o si, por cuestiones logísticas y de seguridad para las decenas de miles de asistentes, tendrá que reprogramarse para las próximas horas.