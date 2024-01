Furia en Argentina: Fabra se ausentó a inicio de pretemporada de Boca y piden su salida

En Boca Juniors quieren pasar rápido la página del 2023 con el ciclo nuevo que arranca este año. El equipo volvió a los entrenamientos este martes con aromas de vientos nuevos con Juan Román Riquelme como presidente del club y Diego Martínez como nuevo entrenador.

Tras no clasificar a la Copa Libertadores 2024, en el 'xeneize' no hay otro objetivo más que ganar el torneo local y la Copa Sudamericana, por eso es que no hay tiempo que perder y en apenas en el segundo día del año, comenzó la pretemporada.

Frank Fabra, único ausente en el inicio de la pretemporada de Boca Juniors

El plantel de Boca se entrenó sin muchas novedades. Todavía no hay ningún refuerzo confirmado más allá de la expectativa con el rumor del regreso de Éver Banega. Además, todos los jugadores acudieron al primer entrenamiento del año salvo uno: Frank Fabra.

El lateral colombiano que arrancará su noveno año consecutivo como 'xeneize' no estuvo presente en el inicio de la pretemporada a la par de sus compañeros, causando gran sorpresa entre los hinchas. Minutos más tarde se conoció que el jugador sigue en Colombia de vacaciones y ya contaba con permiso del club desde hace un tiempo para unirse a los trabajos desde este miércoles, aunque no se conocieron los motivos de la demora.

Hinchas de Boca exigen salida de Frank Fabra

A pesar de eso, la situación generó mucha molestia en la hinchada, que finalizó el 2023 exigiendo la salida de Fabra. Al antioqueño no le perdonan la irresponsable cachetada que le dio a Nino en la final de la pasada Libertadores contra Fluminense y que le costó la expulsión.

Con este nuevo episodio, en redes sociales se han acrecentado los comentarios pidiendo la no continuidad de Frank Fabra y más ante el buen nivel de Valentín Barco, joven promesa de Argentina y quien desde hace tiempo viene ganando créditos para ser el lateral izquierdo titular de Boca Juniors.

Fabra, que en febrero cumplirá 33 años, tiene contrato con Boca hasta 2025, pero en Argentina aseguran que no se descarta que pueda salir en este periodo de transferencias en caso de llegar una buena oferta. El colombiano es un referente del club.