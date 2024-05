Deportivo Pereira recibió una pésima noticia previo a su juego contra Millonarios

El panorama para el Deportivo Pereira se comienza a complicar previo al juego contra Millonarios, esto teniendo en cuenta la noticia que recibieron los aficionados y cuerpo técnico en las últimas horas, pues se confirmó que no podrá contar con una de sus mejores fichas por lo que queda de los cuadrangulares finales del FPC.

La noticia se dio tras el juego de Copa Colombia en el que el cuadro matecaña perdió por la mínima diferencia contra Fortaleza, pues en dicho compromiso, se conoció que uno de los mejores hombres del Deportivo Pereira sufrió una grave lesión y estará afuera de las canchas aproximadamente un mes y medio.

Faber Gil se lesionó y será baja en el Deportivo Pereira

Según dio a conocer Leonel Álvarez, entrenador del Deportivo Pereira, Faber Gil, uno de los jugadores más importante del cuadro matecaña en la presente temporada, sufrió un desgarro y no podrá estar disponibles para los juegos restantes de los cuadrangulares, pues su recuperación es aproximadamente de un mes a mes y medio.

“Estamos con inconveniente y tal vez ustedes no saben, pero Faber Gil ya no juega más porque se desgarró. A veces hace falta información a ustedes y pues es una baja sensible para nosotros (…) Tenemos que recurrir a los jugadores que están adecuadamente físicamente”, aseguró Leonel Álvarez.

Cabe mencionar que Faber Gil es uno de los jugadores más desequilibrantes del Deportivo Pereira, pues durante la presente temporada ha logrado disputar 19 compromisos, en los cuales logró anotar 6 goles y realizar dos asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más relevantes del grande matecaña.

¿Quién será el reemplazo de Gil en el Deportivo Pereira?

Aunque todo dependerá de los últimos entrenamientos previo al juego contra Millonarios, uno de los futbolistas que se perfila para ser el reemplazo del atacante de Yesus Cabrera, quien ha tenido una buena actuación durante la presente temporada, además tuvo minutos en el juego de la Copa Colombia.

La presencia del atacante dependerá de la decisión que tome Leonel Álvarez en la última charla previo a juego de este sábado contra Millonarios, el cual se va a disputar a partir de las 7:30 p.m en la ciudad de Bogotá.