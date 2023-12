¿Se arma la banda? Esto dijo Fuad Char sobre el posible regreso de Víctor Cantillo

El Junior de Barranquilla tiene proyectada una temporada de ensueño para sus aficionados en el 2024 de cara a la Copa Libertadores y por ello la directiva del cuadro rojiblanco tratará de fichar grandes nombres y mantener a los que ya estaban.

Fuad Char, dueño del equipo Junior de Barranquilla, es una de las personas más solicitadas en temporada de fichajes en el fútbol colombiano durante los últimos años, pues el elenco ‘tiburón’ siempre intenta romper el mercado con sus nombres y así ilusionar a sus hinchas de buenas presentaciones futuras.

Fichajes del Junior

Gracias al título de final de año, Junior de Barranquilla disputará la Copa Libertadores 2024 e irá en búsqueda de poder protagonizar en el campeonato de clubes sudamericanos más importante.

Por tal razón, Carlos Bacca comandará el ataque del rojiblanco, pero en el plantel añadirán buenas contrataciones como las próximas que estarían por anunciar: Marco Pérez y Yimmy Chará.

Sin embargo, en la retina de los hinchas del Junior está plasmada la imagen de Víctor Cantillo en el mediocampo del equipo que llegó hasta la final de la Copa Sudamericana en 2019, pero al parecer su regreso desde Brasil es muy complicado por las pretensiones económicas del futbolista que se encuentra en una liga en una liga que se pagan salarios bastante altos.

De esta manera, Fuad Char habló en las últimas horas y en declaraciones recogidas por Pasión Tiburona, el dirigente del club fue contundente respecto a los pocos minutos que tuvo Cantillo en el último año y las pretensiones económicas del jugador.

“Depende de las condiciones económicas, porque nos preocupa el hecho de que no haya jugado en todo el año. Él es un muchacho de muchas condiciones. A nosotros nos gustaría, pero no queremos correr riesgos. De todas maneras, eso está vivo ahí, porque él conoce nuestro interés. Se lo hemos expresado personalmente. Yo he hablado con él sobre esta posibilidad. Pero en principio creo que nosotros estamos completos. Tenemos ya los 35 jugadores para arrancar la contienda del 2024", dijo del directivo.

Todo parece indicar que ya estaría la nómina completa, pero al tratarse de un futbolista querido por la afición, esperarían hasta lo último por su posible regreso.