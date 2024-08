Gabriel Fuentes analizó la eliminación de Junior: "No es un fracaso, es un aprendizaje"

El martes pasado, Junior de Barranquilla perdió 1-2 contra Colo-Colo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024. Los dirigidos por Arturo Reyes no pudieron defender su localía y sufrieron una dolorosa derrota en el Metropolitano. Gabriel Fuentes, uno de los referentes del 'tiburón', analizó el revés deportivo y lo tildó de "aprendizaje", más no de "fracaso".

El cuadro de la capital atlanticense tuvo varias opciones para ganar la serie, tanto en Santiago como en la 'Arenosa', pero no fueron precisos en el remate final. Fueron ampliamente superiores durante largos lapsos de la serie; no obstante, faltó contundencia. Por su parte, el equipo de Jorge Almirón tuvo una gran efectividad y se clasificó a los cuartos de final.

Fuentes se mostró positivo después de la derrota y está convencido que esta caída servirá de cara al futuro. El exjugador de Real Zaragoza, de 27 años, usó como ejemplo los fracasos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Michael Jordan.

Gabriel Fuentes analizó la eliminación de Junior

"Jordan (Michael) habrá perdido un pocotón de partidos, Cristiano (Ronaldo) un pocotón de finales, Messi (Lionel) igual. Perdió muchas finales y hasta el final de su carrera está viendo los resultados con su selección (Argentina). Esto es de todos los días, vamos a seguir intentando, no es un fracaso, es un aprendizaje que tenemos y que seguro nos va a servir para lo que viene en nuestras vidas, tanto personal como profesional. Hay que aprovechar este aprendizaje y luego ponerlo en práctica", empezó diciendo el defensor samario en zona mixta.

Gabriel Fuentes ya piensa en la Liga 2024-II

"Hay tristeza, pero hay que hacer el duelo, recuperarnos mentalmente y físicamente porque en tres días tenemos un partido importante contra Tolima y tenemos que sacar el pecho. Es un golpe duro porque nosotros teníamos la posibilidad de estar ahí, dentro de la cancha, de representar a Colombia, a Barranquilla y al hincha juniorista y nos vamos tristes por no lograrlo. En lo personal me siento en deuda con la hinchada que hoy vino a apoyarnos y no le pudimos dar la clasificación, que era lo que queríamos", concluyó.