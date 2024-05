Gamero agachó la cabeza tras el fracaso en Libertadores: “Pedimos perdón a la hinchada”

Millonarios sumó un nuevo fracaso a nivel internacional. El equipo que dirige Alberto Gamero no logró hacer respetar su casa e igualó a un gol contra Palestino, sellando de esta manera su fracaso en la Copa Libertadores y dejando una de las presentaciones más pobres en los torneos internacionales.

Ante lo acontecido en el estadio El Campín, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, no escondió su tristeza por lo sucedido en la quinta jornada de la Copa Libertadores, dejando claro que es un hecho que entristece a todo el plantel, esto teniendo en cuenta que el objetivo era superar la fase de grupos del torneo internacional.

En primera instancia, Alberto Gamero dejó claro que el balance es negativo, esto dejando claro que de 15 puntos posibles, Millonarios solo ha logrado conseguir tres puntos, quedando prácticamente eliminado de todo los torneos internacionales en la presente temporada.

“El balance es negativo, no se puede esconder. Hicimos unos partidos malos donde hubo otros que hicimos cosas mejores y no nos alcanzaba. Hay que ser fuerte en estos momentos, dejamos ir una oportunidad y nos queda trabajar. Pedimos disculpas a la afición”, inició Alberto Gamero en rueda de prensa.

Además, el entrenador del conjunto azul afirmó que Millonarios también ha peleado contra la suerte, esto teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido al cuadro capitalino durante la presente temporada, puesto que no ha logrado tener su nómina completa en ninguno de los compromisos del torneo internacional.

“En este proceso han pasado muchas cosas y que intentamos solucionar muchas cosas que nos ocurren. A todos hay que pedirle disculpas y es un momento duro, ya es atenernos a las críticas y pensamos en el partido del domingo”, añadió el entrenador.

Millonarios con el objetivo de pelear la estrella de mitad de año

Por último, Gamero dejó claro que ahora la actualidad del equipo es poder pelear la estrella de mitad de año, esto con el objetivo de tener la revancha en el torneo internacional el próximo año.

“Hay que pelear la Liga, es lo que nos queda. Hay que mirar que se hizo, que no se hizo. Hicimos mérito para ganar el partido, pero no lo hicimos y nos vamos con dolor (…) Tenemos nuestro psicológico, de pronto no trabaja de la misma manera. Un segundo de no concentración nos cuesta el partido. No fue un error táctico, fue una desconcentración”, finalizó.