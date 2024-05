Alberto Gamero reveló detalles de lo que será su continuidad en Millonarios

Durante la presente temporada, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, ha sido criticado por sus decisiones en el equipo azul, además, del bache negativo que tuvo el equipo embajador en la presente liga colombiana y del mal momento que está viviendo el cuadro capitalino en la Copa Libertadores.

RELACIONADO Millonarios recibe a Palestino con dos bajas importantes en sus convocados

Ante las fuertes críticas que se han generado en las redes sociales, Alberto Gamero habló con César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, y reveló detalles de lo que ha sido ese proceso en el conjunto azul, además del tema de refuerzos para esta temporada y lo que ha vivido durante la presente temporada en el equipo embajador.

Alberto Gamero se refirió al tema de refuerzos en Millonarios

En primera instancia, Alberto Gamero se refirió al tema de refuerzos en la presente temporada, el cual se ha convertido en una fuerte controversia entre los aficionados del conjunto azul, esto teniendo en cuenta la difícil situación que vivido el conjunto embajador en la liga, donde se ha visto perjudicado por las lesiones.

“Muchos jugadores que uno pide no se pueden traer o no pudieron venir porque tenían contrato con otros equipos, pero los que trajimos, la mayoría, son del 99% del gusto mío. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado Banguero, ese muchacho Alfonzo lo venía hablando y el pelao es un jugadorazo, Hablé y pregunté mucho por Novoa, es un arquero que compite. Cuando yo traje a Giordana”, aseguró Alberto Gamero.

Además, agregó: “mire el futbol como es, nosotros íbamos a traer a Pablo Sabbag y no pudo porque tenía un compromiso con Alianza Lima, entonces él cumplió. Pero si nos damos cuenta, Sabbag metió 10 goles el año pasado en Perú y este muchacho había metido 22. No vamos a decir que el fútbol peruano es muy malo, tiene su nivel, no alto, pero lo tiene”.

Por otro lado, reveló que Millonarios trato de contratar a dos jugadores importantes a nivel internacional, pero lastimosamente no se pudo llegar a un acuerdo “Los extremos que quisimos no los pudimos traer, pero ya los teníamos hablado con los directivos, intentamos traer a Jhony González y a otro que estaba en el fútbol colombiano, no se pudo, pero sí se hizo el intento”.

Continuidad de Alberto Gamero en Millonarios

Uno de los temas que también mencionó Alberto Gamero fue sobre su continuidad en Millonarios, en donde lleva más de 4 años y ha generado momentos importantes en el conjunto embajador, logrando robarse el cariño de todos los aficionados.

“No me hagas esa pregunta. Yo no voy a tomar esa decisión. Yo estoy con una Junta Directiva que me ha apoyado mucho. Igualmente, yo quiero darles a ellos satisfacción, a ellos y a la afición (…) Hoy lo malo que ha hecho Gamero son estos partidos en Copa Libertadores… Repito nuevamente, que la afición espere de mí, que yo quiero lo mejor de Millonarios, yo vine aquí para eso”, finalizó.