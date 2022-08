Gerardo Pelusso y la cruda realidad de Santa Fe: "Lo veo a la deriva"

Independiente Santa Fe salvó un empate en la fecha 5 de la Liga BetPlay 2022-II contra el América de Cali y el equipo del uruguayo Alfredo Arias aún parece estar en deuda, y la afición ‘Cardenal’ lo ha dejado claro.

Gerardo Pelusso, compatriota de Arias y campeón con Independiente Santa Fe de la Copa Sudamericana 2015, se refirió a la actualidad del equipo, donde aseguró que el club de la actualidad “no es el mismo” que el conoció.

“Santa Fe no es el mismo club que yo conocí por allá entre 2010 y 2017, es otro club. Aquel Santa Fe estaba manejado de otra manera, tenía un presidente como César Pastrana que para mí era un maestro en la elección de equipos porque ahí no solamente tuvimos la suerte de ganar nosotros, ahí ganaron muchos entrenadores, muchos futbolistas, cambiaron planteles, pero la organización venía de arriba y estaba muy bien realizada”

Gerardo Pelusso ve a Santa Fe “a la deriva”

En otras declaraciones a Win Sports+, el técnico uruguayo expresó su preocupación por la actualidad del club de la capital colombiana y además elogió a su compatriota Alfredo Arias.

“Yo creo que eso no pasa hoy en Santa Fe, hoy es otro club, yo lo veo a la deriva. Voy a ser cruel con lo que estoy diciendo, pero no lo veo bien. Tiene un gran entrenador como Alfredo Arias, pero han pasado muy buenos entrenadores y no han podido”

➕ "Yo veo un Santa Fe a la deriva" Gerardo Pelusso, entrenador uruguayo. pic.twitter.com/9ZtsDAUMNb — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 4, 2022

Independiente Santa Fe actualmente se ubica en la décima posición con seis puntos y en la próxima jornada visitará al Deportivo Pereira con la necesidad de volver a sumar de a tres.