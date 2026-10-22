CANAL RCN
Deportes

El gesto de Jhon Arias a los hinchas de Fluminense tras clasificar a la final de la Libertadores

El colombiano vuelve a una final de la Copa Libertadores luego de que Palmeiras venciera a Fluminense en la tanda de penales.

Jhon Arias gesto Fluminense
FOTO: @jhonariasa

Ángel Ballén

octubre 22 de 2026
11:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Palmeiras se metió a la gran final de la Copa Libertadores tras vencer en la semifinal del torneo a Fluminense, imponiéndose en la tanda de penales. Con esto, el colombiano Jhon Arias está muy cerca de levantar su segunda copa, tras salir campeón en 2023, justamente con el 'Flu'.

Palmeiras eliminó a Fluminense y Jhon Arias jugará la final de la Libertadores
RELACIONADO

Palmeiras eliminó a Fluminense y Jhon Arias jugará la final de la Libertadores

Pese a la historia de Arias en Fluminense, tras su fichaje con Palmeiras ha sido maltratado por la hinchada del equipo de Río, principalmente en la semifinal de ida jugada en el estadio Maracaná. Tras finalizar ese encuentro, el chocoano manifestó que quienes lo insultaron "tienen amnesia".

El gesto de Jhon Arias con la hinchada de Fluminense

El partido de vuelta se jugó en el Nubank Parque, la casa de Palmeiras, pero en una de las tribunas estuvo presente la hinchada visitante de Fluminense, quienes por motivos de seguridad tuvieron que quedarse varios minutos después de que terminara el partido.

Cuando Arias iba saliendo del terreno de juego, nuevamente llovieron insultos. Sin embargo, el futbolista simplemente los saludó y siguió su camino, aunque muchos interpretaron que se trató de un gesto irónico por parte del colombiano.

En sus redes sociales, Arias publicó varias fotos del partido tras la clasificación. Además, reposteó algunas historias de sus compañeros en su cuenta de Instagram, celebrando que jugarán la gran final en Montevideo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Bayern Múnich confirmó cuál es la lesión de Luis Díaz: ¿Baja en Selección Colombia?

Copa Sudamericana

Esto es lo que costaría ir a la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla: precios estimados

Luis Díaz

Luis Díaz habló tras salir lesionado en el partido ante Arsenal en Champions League

Otras Noticias

Federico Gutiérrez

Alcalde de Medellín se pronuncia sobre la crítica situación de EPM y Afinia: “Pagando los platos rotos”

La crisis financiera está llevando a que las transferencias de EPM a Medellín se reduzcan considerablemente en el presupuesto de 2027.

Comercio

Vehículos eléctricos siguen creciendo en gran medida: Estas son las ventas que se registraron

El mercado automotor antioqueño se transforma con el auge de vehículos eléctricos e híbridos.

China

Atención: se reportó fuerte terremoto de 7.0 en China hoy 22 de octubre de 2026

Bogotá

MUBI Fest Bogotá 2026: Cine, música en vivo y una agenda cultural al aire libre

Educación

El 80% de los estudiantes no hace actividad física por el uso excesivo de pantallas: ¿Qué se debe hacer?