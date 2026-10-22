El gesto de Jhon Arias a los hinchas de Fluminense tras clasificar a la final de la Libertadores

Palmeiras se metió a la gran final de la Copa Libertadores tras vencer en la semifinal del torneo a Fluminense, imponiéndose en la tanda de penales. Con esto, el colombiano Jhon Arias está muy cerca de levantar su segunda copa, tras salir campeón en 2023, justamente con el 'Flu'.

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Pese a la historia de Arias en Fluminense, tras su fichaje con Palmeiras ha sido maltratado por la hinchada del equipo de Río, principalmente en la semifinal de ida jugada en el estadio Maracaná. Tras finalizar ese encuentro, el chocoano manifestó que quienes lo insultaron "tienen amnesia".

El gesto de Jhon Arias con la hinchada de Fluminense

El partido de vuelta se jugó en el Nubank Parque, la casa de Palmeiras, pero en una de las tribunas estuvo presente la hinchada visitante de Fluminense, quienes por motivos de seguridad tuvieron que quedarse varios minutos después de que terminara el partido.

Cuando Arias iba saliendo del terreno de juego, nuevamente llovieron insultos. Sin embargo, el futbolista simplemente los saludó y siguió su camino, aunque muchos interpretaron que se trató de un gesto irónico por parte del colombiano.

En sus redes sociales, Arias publicó varias fotos del partido tras la clasificación. Además, reposteó algunas historias de sus compañeros en su cuenta de Instagram, celebrando que jugarán la gran final en Montevideo.