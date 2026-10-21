Palmeiras eliminó a Fluminense y Jhon Arias jugará la final de la Libertadores

Palmeiras se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Fluminense en una dramática definición por penales. El equipo paulista perdió 1-0 en el partido de vuelta, pero se impuso 5-3 desde el punto blanco y aseguró su lugar en la disputa por el título continental. El colombiano Jhon Arias buscará la gloria con el conjunto brasileño.

Palmeiras sufrió más de lo esperado para sellar su clasificación. Después de conseguir una victoria por 2-1 en el partido de ida, disputado en el estadio Maracaná, el equipo regresó a casa con la ventaja en la serie, pero se encontró con un Fluminense decidido a cambiar la historia.

El conjunto visitante consiguió imponerse por la mínima diferencia en el encuentro de vuelta y llevó la semifinal hasta los lanzamientos desde el punto penal. Allí, Palmeiras mostró mayor efectividad y ganó 5-3 para desatar la celebración de sus hinchas.

Jhon Arias jugará la final de la Copa Libertadores

Uno de los nombres que acapara la atención es el del colombiano Jhon Arias, quien tendrá la oportunidad de disputar la final del torneo más importante de clubes de Sudamérica con Palmeiras.

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El atacante conoce bien a Fluminense, equipo con el que vivió una etapa importante de su carrera y con el que consiguió reconocimiento internacional. Ahora, su camino futbolístico lo lleva a buscar un nuevo título continental con el conjunto paulista.

La clasificación también dejó una escena particular en las tribunas. Mientras los aficionados de Fluminense expresaban su frustración por la eliminación, los seguidores de Palmeiras respondieron con aplausos y cánticos dedicados a Arias, en una celebración que reflejó la emoción de alcanzar una nueva final.

¿Contra quién jugará Palmeiras la final de la Libertadores?

Palmeiras deberá esperar el desenlace de la otra semifinal, en la que se enfrentan Flamengo y Estudiantes de La Plata, para conocer al rival que tendrá al frente en el partido por el campeonato.

El equipo brasileño buscará sumar otro trofeo continental a sus vitrinas y ratificar su protagonismo en la Copa Libertadores. Para Jhon Arias, entretanto, será una oportunidad de pelear por el título más importante del fútbol sudamericano.

La clasificación se definió con tensión hasta el último momento: Palmeiras perdió el partido de vuelta, pero resistió la presión y fue más efectivo en los penales. Ahora, el conjunto paulista queda a un partido de alcanzar la gloria continental en la edición 2026 del torneo.