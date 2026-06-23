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Golazo de Colombia: Daniel Muñoz abre el marcador ante Congo en el Mundial 2026

El lateral venció al poderoso portero del Congo.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
10:39 p. m.
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En un compromiso de alta intensidad física en el Estadio Guadalajara, la Selección Colombia derrota de momento 1-0 a su similar de la República Democrática del Congo en el marco de la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El lateral derecho antioqueño, Daniel Muñoz, se vistió nuevamente de héroe al marcar el tanto de la ventaja para la 'Tricolor' en el segundo tiempo.

Cuando el partido parecía entrar en un terreno de desesperación por el repliegue absoluto de los 'Leopardos', la persistencia de Colombia dio sus frutos.

Al minuto 76, tras una insistente jugada colectiva en territorio rival, Daniel Muñoz apareció en el área para mandar el balón al fondo de la red.

Con este resultado parcial, Daniel Muñoz llega a su segundo gol en la cita mundialista (tras haber marcado en el debut frente a Uzbekistán) y Colombia ratifica su liderato en el Grupo K con paso perfecto, quedando a las puertas de la siguiente ronda antes de encarar su último duelo de zona frente a Portugal.

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