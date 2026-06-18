Así se vivió el gol de Jaminton Campaz ante Uzbekistán desde la tribuna: video

La Selección Colombia consiguió este miércoles su primer triunfo en el Mundial de 2026. La tricolor apeló a sus referentes en el ataque para sentenciar un 3-1 que la puso como líder del grupo K.

Los goles del encuentro fueron obra de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, siendo los tres debutantes como goleadores en una cita orbital para la selección.

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Justamente, el gol de Campaz fue uno de los más gritados en el estadio Azteca. El delantero de Rosario Central de Argentina puso a delirar a miles de hinchas colombianos que alcanzaron a captar su anotación desde la tribuna.

Así se vivió el gol de Campaz desde la tribuna: video

Tras la victoria ante Uzbekistán, las redes sociales se inundaron de videos en los que quedó plasmado el gol del extremo colombiano.

En las imágenes se pudo observar desde el momento en el que el delantero Juan Camilo Hernández luchó el esférico, que posteriormente puso para que su compañero cabeceara de manera certera, batiendo al portero rival.

La locura se desató en las tribunas del mítico escenario ubicado en la capital mexicana.

¿Cuál será el próximo rival de Colombia?

El próximo rival de la Selección Colombia masculina de fútbol es la República Democrática del Congo. Este duelo se dará el próximo martes 23 de junio de 2026 desde las 9 de la noche.

Mientras Colombia llega con su primera victoria, el conjunto africano llega tras conseguir un empate histórico 1-1 contra Portugal. Un triunfo en este encuentro podría asegurar la clasificación anticipada del equipo dirigido por Néstor Lorenzo a los dieciseisavos de final.