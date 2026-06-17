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Luis Díaz reveló lo que sintió al anotar su primer gol en un Mundial con Colombia

El delantero Luis Díaz fue figura en la victoria de Colombia sobre Uzbekistán y habló sobre la emoción de anotar en su primer Mundial.

Luis Díaz - Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 17 de 2026
11:33 p. m.
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La noche del 17 de junio de 2026 quedará grabada para siempre en la memoria de Luis Díaz. El delantero colombiano, considerado actualmente como uno de los mejores futbolistas del mundo, vivió una jornada inolvidable al disputar su primer partido en una Copa del Mundo y, además, marcar su primer gol en la máxima cita del fútbol.

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El atacante del Bayern Múnich fue una de las figuras en la victoria 2-1 de Colombia sobre Uzbekistán, resultado que permitió a la Tricolor comenzar con pie derecho su participación en el Mundial y ubicarse como líder del Grupo K.

El tanto de Díaz llegó en un momento determinante. Después del empate parcial de los asiáticos, el guajiro apareció para devolverle la tranquilidad al equipo de Néstor Lorenzo y encaminar los primeros tres puntos de la selección.

El emotivo mensaje de Luis Díaz tras el partido

Una vez finalizado el encuentro, Díaz habló con el Canal RCN y no ocultó la emoción por lo vivido en su estreno mundialista.

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"Feliz de poder ayudarle a los compañeros, hemos conseguido el resultado que queríamos. Hemos visto que nada está fácil y el que se relaje, pierde. Veníamos con la mentalidad de ganar como sea posible. Hay que tratar de mejorar, ir de menos a más", afirmó el delantero.

Las palabras del atacante reflejan la exigencia con la que Colombia afronta el torneo, consciente de que cada partido puede marcar diferencias en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

"No había sentido esto en mi vida"

Más allá del gol y de la victoria, hubo una frase que resumió el significado de la jornada para el jugador nacido en La Guajira.

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"No se cambia. Sentí muy bonitas sensaciones que no había sentido en mi vida, que era disputar mi primer Mundial y no lo cambio por nada", expresó Díaz.

La declaración emocionó a los aficionados colombianos, que han seguido de cerca el crecimiento del atacante desde sus inicios hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol internacional.

Ahora, con un gol mundialista en su cuenta, Luis Díaz sigue escribiendo páginas importantes en la historia de la Selección Colombia.

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