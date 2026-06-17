CANAL RCN
Deportes

¡Así quedó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026!

La selección Colombia debutó en la Copa del Mundo 2026 y así quedó su grupo tras la primera fecha.

James
Foto: AFP

Sergio García

junio 17 de 2026
11:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La actividad del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 comenzó este miércoles 17 de junio con una jornada cargada de emociones y expectativas para las selecciones que buscan avanzar a la siguiente fase del torneo. La fecha inaugural tuvo como protagonistas a Portugal y República Democrática del Congo, equipos que repartieron puntos tras igualar 1-1, y posteriormente a la selección Colombia, que hizo su esperado debut en la cita orbital.

Millones de aficionados colombianos siguieron con atención el estreno del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, una selección que llegó al campeonato con la ilusión de protagonizar una destacada participación y competir por los primeros lugares de su grupo. El compromiso de la Tricolor despertó una enorme expectativa tanto dentro como fuera del país, teniendo en cuenta el nivel mostrado por el equipo durante su proceso de preparación.

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Uzbekistán: siga en directo el debut de la selección en el Mundial 2026
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Uzbekistán: siga en directo el debut de la selección en el Mundial 2026

El debut mundialista representa siempre un momento especial para cualquier selección. Más allá del resultado que pueda obtenerse en la primera presentación, el inicio del torneo suele marcar el camino y ofrecer las primeras señales sobre el rendimiento que pueden alcanzar los equipos a lo largo de la competencia.

Un empate que mueve la tabla del Grupo K

Antes de la presentación de Colombia, Portugal y República Democrática del Congo fueron los encargados de abrir las acciones del grupo. El empate 1-1 dejó un panorama interesante para el desarrollo de la zona, ya que ninguno de los dos conjuntos logró sacar ventaja en la clasificación.

Grupo K del Mundial 2026

  • Colombia - 3 puntos
  • República Democrática del Congo - 1 punto
  • Portugal - 1 punto
  • Uzbekistán - 1 punto

El resultado le permitió al equipo africano sumar un punto valioso frente a uno de los rivales con mayor reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, Portugal dejó escapar la posibilidad de iniciar el torneo con una victoria, por lo que los próximos encuentros cobrarán una relevancia especial para ambos seleccionados.

Con este panorama, cada punto comenzará a tener un valor determinante en la lucha por avanzar a los octavos de final. La igualdad registrada en el primer partido aumenta la expectativa sobre lo que pueda suceder en las siguientes jornadas.

"Podemos dar una sorpresa": figura de la Selección Colombia palpitó el debut en el Mundial 2026
RELACIONADO

"Podemos dar una sorpresa": figura de la Selección Colombia palpitó el debut en el Mundial 2026

¿Qué viene para Colombia en la fase de grupos?

Luego de su estreno mundialista, la selección Colombia continuará su preparación para afrontar los desafíos que restan en el Grupo K. El objetivo del conjunto nacional será sumar la mayor cantidad de puntos posible para ubicarse en posiciones de clasificación y acercarse a la siguiente ronda del certamen.

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo sabe que la exigencia será máxima en cada presentación. Por ello, la concentración, el orden táctico y la efectividad en los momentos clave serán aspectos fundamentales para cumplir con las aspiraciones del equipo.

El exclusivo reconocimiento que tendrá James Rodríguez en el partido de Uzbekistán por el Mundial 2026
RELACIONADO

El exclusivo reconocimiento que tendrá James Rodríguez en el partido de Uzbekistán por el Mundial 2026

La participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026 podrá seguirse a través de la pantalla del Canal RCN, que acompaña cada paso de la Tricolor en una nueva ilusión mundialista. Con el Grupo K ya en marcha, la expectativa crece entre los aficionados que sueñan con ver al combinado nacional avanzar y competir entre los mejores del torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia venció a Uzbekistán y lidera el grupo K del Mundial: vea los goles del triunfo

Selección Colombia

Estas son las cuentas de la Selección Colombia para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial

Selección Colombia

Los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

Otras Noticias

Viral

La tricolor en la delantera: los momentos más virales del primer tiempo entre Colombia y Uzbekistán

Las redes sociales no han parado de comentar algunos de los sucesos más importantes durante los primeros 45 minutos del juego.

Norte de Santander

Capturan en Cúcuta a alias Bonay, cabecilla de ‘Vulkano’ y responsable del homicidio de un soldado en Tibú

Durante el proceso investigativo también se esclareció el homicidio de otra persona ocurrido el 4 de agosto de 2025.

Automovilismo

Patinetas y bicicletas eléctricas disparan la revolución de la micromovilidad en Colombia

Mundial de fútbol

Detienen a hombre por rentar acreditación del Mundial en Ciudad de México

Invima

Invima prohibió la comercialización de esta marca de creatina popular en redes sociales