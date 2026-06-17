¡Así quedó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026!

La actividad del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 comenzó este miércoles 17 de junio con una jornada cargada de emociones y expectativas para las selecciones que buscan avanzar a la siguiente fase del torneo. La fecha inaugural tuvo como protagonistas a Portugal y República Democrática del Congo, equipos que repartieron puntos tras igualar 1-1, y posteriormente a la selección Colombia, que hizo su esperado debut en la cita orbital.

Millones de aficionados colombianos siguieron con atención el estreno del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, una selección que llegó al campeonato con la ilusión de protagonizar una destacada participación y competir por los primeros lugares de su grupo. El compromiso de la Tricolor despertó una enorme expectativa tanto dentro como fuera del país, teniendo en cuenta el nivel mostrado por el equipo durante su proceso de preparación.

El debut mundialista representa siempre un momento especial para cualquier selección. Más allá del resultado que pueda obtenerse en la primera presentación, el inicio del torneo suele marcar el camino y ofrecer las primeras señales sobre el rendimiento que pueden alcanzar los equipos a lo largo de la competencia.

Un empate que mueve la tabla del Grupo K

Antes de la presentación de Colombia, Portugal y República Democrática del Congo fueron los encargados de abrir las acciones del grupo. El empate 1-1 dejó un panorama interesante para el desarrollo de la zona, ya que ninguno de los dos conjuntos logró sacar ventaja en la clasificación.

Grupo K del Mundial 2026

Colombia - 3 puntos

República Democrática del Congo - 1 punto

Portugal - 1 punto

Uzbekistán - 1 punto

El resultado le permitió al equipo africano sumar un punto valioso frente a uno de los rivales con mayor reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, Portugal dejó escapar la posibilidad de iniciar el torneo con una victoria, por lo que los próximos encuentros cobrarán una relevancia especial para ambos seleccionados.

Con este panorama, cada punto comenzará a tener un valor determinante en la lucha por avanzar a los octavos de final. La igualdad registrada en el primer partido aumenta la expectativa sobre lo que pueda suceder en las siguientes jornadas.

¿Qué viene para Colombia en la fase de grupos?

Luego de su estreno mundialista, la selección Colombia continuará su preparación para afrontar los desafíos que restan en el Grupo K. El objetivo del conjunto nacional será sumar la mayor cantidad de puntos posible para ubicarse en posiciones de clasificación y acercarse a la siguiente ronda del certamen.

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo sabe que la exigencia será máxima en cada presentación. Por ello, la concentración, el orden táctico y la efectividad en los momentos clave serán aspectos fundamentales para cumplir con las aspiraciones del equipo.

RELACIONADO El exclusivo reconocimiento que tendrá James Rodríguez en el partido de Uzbekistán por el Mundial 2026

La participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026 podrá seguirse a través de la pantalla del Canal RCN, que acompaña cada paso de la Tricolor en una nueva ilusión mundialista. Con el Grupo K ya en marcha, la expectativa crece entre los aficionados que sueñan con ver al combinado nacional avanzar y competir entre los mejores del torneo.