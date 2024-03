Exquisita definición: Mayra Ramírez anotó y puso al Chelsea más cerca de la semifinal de Champions

Este miércoles, la Champions League Femenina define sus equipos clasificados a semifinales. En la instancia de cuartos de final, la colombiana Mayra Ramírez figura con uno de los equipos que está llamado a pelear por el título, como lo es el Chelsea.

Este miércoles, la delantera de la Selección Colombia se hizo presente en el marcador al anotar el primer gol. Sobre el minuto 33 de juego, Ramírez recibió un balón al vacío para quedar en solitario y definir de manera exquisita ante la salida de la portera rival.

Este gol le dio un parte de tranquilidad al equipo inglés, que si bien había sacado una amplia ventaja en el juego de ida, sirve para sentenciar la serie y estar más cerca a la siguiente ronda de Champions.

It's a first European goal for Mayra Ramírez! 🇨🇴

Chelsea are clear... 🏃‍♀️💨



Watch the UWCL LIVE and FREE on https://t.co/ye55kUaVzk #UWCLonDAZN #NewDealforWomensFootball pic.twitter.com/Db2xLSwvCv