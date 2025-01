Gustavo Costas no se guardó nada y dio a conocer su opinión sobre la salida de Juan Fernando Quintero de Racing

Juan Fernando Quintero terminó la temporada 2024 con Racing y les hizo saber a Diego Milito, nuevo presidente del equipo, y a Sebastián Saja, el director deportivo, que en el 2025 quería continuar su carrera deportiva en Colombia.

Las razones que 'Juanfer' les informó fueron cuestiones familiares que tenía que monitorear constantemente. Por lo tanto, la institución argentina accedió a dejarlo salir si llegaba una oferta que cumpliera con sus expectativas.

Y, durante sus vacaciones en Colombia, el América de Cali se acercó a Juan Fernando Quintero, le permitió conocer su proyecto deportivo y el volante de la Selección Colombia les dio el aval para que iniciaran negociaciones con Racing Club.

De esa manera, aunque las primeras propuestas no convencieron a la 'academia' e, incluso, Juan Fernando Quintero tuvo que presentarse al inicio de la pretemporada en Argentina, no viajó a Paraguay para continuar con los primeros entrenamientos del 2025 y América de Cali acercó una tercera oferta que convenció a Racing.

En consecuencia, este 8 de enero quedó todo cerrado para que el volante de la Selección Colombia abandone el país en el que hizo historia con dos de los equipos más grandes y vista los colores del 'rojo de Cali' durante el 2025.

Tras ese nuevo rumbo que tomará 'Juanfer', Gustavo Costas, el director técnico de la 'academia', habló con ESPN y opinó sobre su salida del equipo.

Gustavo Costas rompió el silencio tras la ida de Juan Fernando Quintero de Racing Club de Avellaneda

El estratega argentino que en el pasado dirigió a Independiente Santa Fe y en la actualidad se encuentra en Paraguay concentrado en la pretemporada de Racing, reveló cómo tomó el hecho de que Juan Fernando Quintero se haya presentando al predio en Argentina, pero haya decidido no viajar con el resto de la delegación a Ciudad del Este.

"No, yo con 'Juanfer' he hablado mucho y sabíamos que iba a suceder esto. Es un tema de la familia en el que no nos vamos a meter, él me había explicado todo y sabíamos desde un principio lo que iba a pasar", enfatizó Gustavo Costas.

"Pero bueno, como todo, ahora tiene que arreglar la salida porque Racing también quiere que quede algo para el club porque había invertido mucho en él", agregó el director técnico de la 'academia'.

¿Qué sigue para Juan Fernando Quintero tras el acuerdo entre América de Cali y Racing?

América de Cali ofertó 2.5 millones de dólares por Juan Fernando Quintero y Racing Club de Avellaneda decidió aceptar y darle la libertad al volante creativo para que retorne a Colombia.

Por lo tanto, se espera que en las próximas horas viaje a Cali para que se realice los exámenes médicos pertinentes, firme el contrato con la institución 'escarlata' y sea presentado oficialmente.