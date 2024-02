Harold Tejada estrenó su palmarés profesional: "No ha sido fácil, se lo dedico a mi familia"

Este miércoles 7 de febrero, se disputó la segunda etapa del Tour Colombia 2024, la cual ofreció un recorrido de 168.6 kilómetros entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo. Harold Tejada, de 26 años, reclamó su primer triunfo WorldTour y no pudo contener su emoción luego de cruzar la línea de meta. Detuvo el reloj después de 4:02:07 pedaleando.

La fracción brindó grandes emociones de principio a fin. Tejada, Andrea Piccolo, Óscar Sevilla, Rodrigo Contreras, Robinson Chalapud, Edgar Pinzón, Yeison Reyes y César Guavita llegaron con opciones a los últimos kilómetros. El pedalista del Astana Qazaqstan Team demostró toda su categoría y talento, para vencer a sus rivales.

El corredor huilense levantó por primera vez los brazos con la formación kazaja, luego de cuatro temporadas. Recordemos que en el 2020 fichó por este equipo, proveniente del Team Medellín. En el 2023 había dado indicios de una mejora deportiva importante, luego de su octavo puesto en el desafiante Grand Colombier, que cerró la etapa 13 del Tour de Francia.

Cabe resaltar que en el Tour de Turquía 2023 había consiguido su primer podio, luego de ser tercero en la etapa 3.

Harold Tejada analizó su triunfo en la etapa 2 del Tour Colombia 2024

"¡Gracias! Es la primera vez que gano en el WorldTour. Todavía no me las creo, estoy ansioso todavía. En los planes no estaba ir en la fuga, el NU empezó a atacar en Ventaquemada; tratamos de estar ahí, dieron cortes. Y cuando caímos en la fuga, unos 20 corredores. La verdad, traté de guardarme todo el día, con la experiencia que he cogido en Europa. Al final nos guardábamos, entonces nos descontaron tiempo, pero pudimos ganar la etapa que es lo importante para el equipo", empezó diciendo Tejada, en una conversación con 'ESPN'.

La emoción de Harold Tejada tras triunfar en 'casa'

"Se lo dedico a Dios, a mi esposa, a mi familia. No ha sido fácil, ganar ahora es algo muy bonito. Lo he venido esperando hace mucho tiempo. El equipo (Astana) al final siempre quiere resultados y empezar acá es muy bonito. Esta mañana me levanté con ganas de ganar; obviamente quiero ganar la etapa del Alto del Vino, pero todas las victorias son bienvenidas. Ahora, a aprovechar este momento", concluyó.

