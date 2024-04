¡Hay futuro! La 'joya' de la fundación Esteban Chaves ganó etapa en la Clásica de Anapoima

El miércoles 10 de abril inició la Clásica de Anapoima 2024 y que se extenderá hasta este viernes 12 de abril con tres emocionantes etapas que desde ya están dando de qué hablar.

Este jueves se vivió una emocionante fracción con inicio en Anapoima y final en Mondoñedo (Alto de La Cabra) en la categoría juvenil y que fue ganada por Farid Alejandro Hastamorir González, miembro destacado del equipo Fun Chaves - Scotia GBS.

El pedalista boyacense fue paciente para lograr la victoria dando una gran muestra de su calidad y enorme potencial. Fue inteligente aguantando los ritmos de carreras y no se apresuró para atacar. Se mantuvo en el grupo de punta manteniendo un buen ritmo y sabiendo leer a los demás ciclistas en el lote. Luego, en los tramos más exigentes, empezó a marcar diferencia y se sintió fuerte para tomar la delantera para atacar sobre el final.

Farid Alejandro Hastamorir, la 'joya' de la Fun Chaves - Scotia GBS

Con apenas 16 años, Farid Alejandro Hastamorir se perfila como uno de los ciclistas más prometedores del Fun Chaves - Scotia GBS, equipo de la fundación del reconocido pedalista Esteban Chaves, por lo que al cruzar la línea no solo habló de su alegría por subirse al escaño más alto del podio, sino que agradeció a sus compañeros y entrenadores por el trabajo que han realizado para llevarlo a este punto.

"Hoy fue una etapa muy dura y exigente, en la salida controlada tuve un percance mecánico porque me pinché. El carro llegó a tiempo para y conectarme con el equipo principal, pero Dios renovó mis fuerzas y me sentí muy bien, alcanzando los primeros lugares. Pude continuar de largo la travesía para alcanzar a los fugados, en el camino me encontré con mi familia, que fue una motivación muy grande para seguir y al final pude aguantar un tiempo en solitario y llegar a la meta como victorioso", declaró.

El triunfo de Farid Alejandro no es casualidad al interior del Fun Chaves - Scotia GBS. De hecho, el director deportivo Juan Pablo Forero reconoció que se trata de uno de los mayores talentos de la escuadra y destacó que el joven boyacense siguió el plan trazado junto con los entrenadores del equipo según las fortalezas de las que podía sacar provecho por las características del recorrido de la fracción.

"Una etapa relativamente corta, pero dura porque fueron 51 kilómetros de subida. La estrategia que se planteó en la mañana salió a la perfección para lograr atacar con Farid 8 kilómetros antes de la meta en solitario y conseguir el triunfo de esta etapa", aseguró Forero.

El equipo Fun Chaves - Scotia GBS felicita a Farid Alejandro Hastamorir González por su impresionante victoria y agradece a todos los aficionados por su continuo apoyo. Juntos, seguimos escribiendo una historia de éxito y dedicación en el mundo del ciclismo.