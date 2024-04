Empiezan las decisiones en América de Cali tras fracaso: anuncian salida de un referente

Lo de América de Cali en este primer semestre del año fue un fracaso total desde donde se le vea. Fueron eliminados en el repechaje de la Copa Sudamericana por Alianza FC y quedaron sin chances de entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Todo mal.

De la tremenda ilusión que se despertó a inicio de año con las posibles llegadas de Arturo Vidal y Ricardo Gareca, el club pasó a un panorama triste y desolador con el mal rendimiento de la mano de César Farías, cuya continuidad parece cada vez más posible.

Tras la tempranera eliminación en liga, en América no salen a vacaciones y trabajan desde ya en la planificación del siguiente semestre tomando decisiones para evitar un nuevo fracaso como el que ocurrió en esta temporada. Aún no hay comunicación oficial, pero las primeras decisiones ya están empezando a salir a la luz.

Respecto a la continuidad de Farías el panorama es incierto aún, pero la sensación es que tendría una segunda oportunidad con una nómina armada a su gusto y teniendo un semestre completo comenzando desde la pretemporada. Pero además del entrenador, en el club deberán tomar decisiones respecto al futuro de varias figuras.

Edwin Cardona no seguirá en América de Cali

De las más esperadas tiene que ver con Edwin Cardona, cuyo contrato vence en junio y su continuidad genera expectativa entre la hinchada. A pesar de todo el revuelo que causó su llegada hace un año, el volante estuvo muy lejos del nivel que se sabe puede llegar y queda la sensación de que pudo dar mucho más en esta etapa.

Ante esta situación, en América de Cali no le darían más oportunidades a Cardona y su salida estaría decidida. De acuerdo al periodista argentino Germán García Grova, el club le comunicó al jugador que no harán uso de la opción de compra por sus derechos económicos, y por lo tanto no se le extenderá el contrato.

Según información revelada por Semana, la salida del antioqueño no se da por actos de indisciplina o por mala relación con el cuerpo técnico, sino por el alto valor en la compra de los derechos en relación al rendimiento durante este año.

¿En dónde jugará Edwin Cardona?

Así las cosas, el futuro de Edwin Cardona queda en el aire, pues llegó a América en condición de libre tras rescindir contrato en Racing, y al no continuar en el 'escarlata' quedará sin equipo y en libertad de acción para negociar con cualquier equipo. ¿Seguirá en el FPC para el siguiente semestre?