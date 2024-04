¡Última hora! Dan como un hecho la decisión de América de Cali con César Farías

En América de Cali las decisiones no se harán esperar después de consumar un fracaso rotundo para esta temporada. Ni en lo deportivo ni en el plano directivo salieron las cosas de manera positiva, pues el cambio de entrenador a última hora al inicio del semestre terminó siendo una mala decisión.

La llegada de César Farías generó muchas dudas al inicio, y no por el propio entrenador venezolano que venía con buen pasado en Aucas, sino por el despido a Lucas González, quien había hecho un trabajo más que sobresaliente en apenas su primera temporada dejando un estilo de juego calcado en el equipo.

Eso último no lo pudo lograr nunca Farías y fue lo que le terminó pasando factura para no conseguir los resultados esperados. Eliminado en repechaje de la Copa Sudamericana contra Alianza FC y fuera de los cuadrangulares en Liga BetPlay, su proceso no cuenta con el respaldo de la hinchada, pero, ¿y de la directiva?

Tulio y Marcela Gómez estaban esperando que terminara la temporada para tomar decisiones no solo en el futuro del entrenador sino también en el de varios de los jugadores que terminan contrato, como Edwin Cardona, quien no seguirá vistiendo la camiseta escarlata para el siguiente semestre. En cuanto al DT venezolano, la decisión sería la misma.

César Farías dejará de ser el DT de América de Cali

De acuerdo al periodista César Augusto Londoño, César Farías no será más el entrenador de América de Cali y la decisión será comunicada de manera oficial en la tarde de martes. A esta hora, las partes definen detalles legales para la desvinculación y esperan tenerla confirmada en las próximas horas.

Balance de César Farías en América de Cali

El balance de César Farías en América de Cali fue inestable durante el semestre y las estadísticas lo demuestran. En total dirigió 19 partidos con un registro de seis victorias, siete empates y seis derrotas. Fin de un ciclo.