Hinchas del Junior de Barranquilla amenazaron a ‘Bolillo’: pancartas a las fueras de la sede

La situación del Junior de Barranquilla se agudiza cada vez más y la paciencia de los aficionados del equipo tiburón se va a acabando, teniendo en cuenta los malos resultados que ha obtenido el club rojiblanco durante la presente temporada, pues a pesar de tener una de las mejores nóminas no ha logrado sumar la primera victoria.

Pese a los malos resultados, la directiva del equipo barranquillero ha manifestado públicamente el respaldo a Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, quien luego del empate frente al Unión Magdalena vivió un momento bastante hostil, ya que aficionados del club dejaron algunas amenazas a las afueras de la sede deportiva del equipo.

“Bolillo, farsante. La hinchada no te quiere. Te vas o te sacamos. Porquería, obsoleto, estafador”, fueron los mensajes intimidantes que dejaron los hinchas del Junior de Barranquilla dedicados al Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

Hasta el momento, Junior de Barranquilla ni Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez se han pronunciado sobre estos actos intimidantes contra el entrenador antioqueño, quien sigue preparando el compromiso frente al Deportivo Pasto que se disputará el próximo sábado en el estadio Metropolitano a partir de las 6:20 p.m.

Bolillo habló de los hinchas

Luego de su participación en la ciudad de Valledupar, Bolillo Gómez habló de las críticas que se han dado a conocer por medio de las redes sociales sobre la forma de jugar del equipo durante la presente temporada, afirmando que en los cuatro compromisos jugados ningún club ha sido superior al tiburón.

“De los cuatro partidos que hemos jugado, no he visto un rival superior a Junior. Nos falta más tranquilidad para meterla. Hay que trabajar, apenas son cuatro fechas, no más. Mi cabeza todavía no está expuesta, eso es un cuento que a veces viene trabajado”, agregó.

Además, añadió: “Estamos muy agradecidos por el respeto, el aplauso y el trato desde la tribuna a los jugadores. No hubo malos tratos ni cantos malucos. Son hinchas que quieren al equipo en las buenas y en las malas. Agradecemos a la gente de Valledupar”.