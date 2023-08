Alberto Gamero, tras vencer a Tolima: "Me da satisfacción, fue un partido bravo y enredado"

Este lunes 7 de agosto, Millonarios logró su primer triunfo en la Liga Colombiana 2023-II. Los dirigidos por Alberto Gamero vencieron a Deportes Tolima, por 1-0, en un partido válido por la cuarta fecha del clausura. Leonardo Castro fue el autor del solitario gol que despertó el júbilo en El Campín.

Los 'azules', quienes venían de dos empates (Deportivo Pasto y Deportivo Pereira) y una derrota (Alianza Petrolera), cortaron una 'sequía' de victorias y goles contra el cuadro 'pijao'. Recordemos que en sus tres primeras fechas habían sido incapaces de anotar. Fueron 328' minutos con el arco 'cerrado'.

"Fue un partido muy enredado"

"Nosotros habíamos hecho una planificación de partido con otra estructura, con un '10' y un delantero. Cuando nos dimos cuenta de que era un falso '9' sabíamos que nos iban a copar la mitad de la cancha. El partido se iba a enredar, le dije a los muchachos que tendría muchas faltas, roces. Por lo que hizo Tolima y por lo que nosotros intentamos generalmente hacer: generar juego con los dos centrales, con los dos mediocentros y el '10'. No hubo esa claridad. También pensamos que iba a ser un partido de duelo por bandas, ellos son buenos por fuera, por eso incluimos a Beckham y a Paredes. Tolima vino a proponer, a generar presión alta. Fue un partido bueno, no muy vistoso porque hubo enredo y un gol. Dos equipos bravos, que intentaron ganar el partido y las defensas se comportaron muy bien", empezó diciendo el entrenador samario.

Primera victoria de Millonarios en seis años contra Tolima

"Yo no creía, eso me estaba diciendo Juan Pablo Vargas ahorita. No sabía que había pasado tanto tiempo. Ustedes saben el amor que tengo por Deportes Tolima, en especial por Gabriel Camargo, QEPD, tengo una muy buena amistad con esa familia, le tengo mucho aprecio a ese equipo. Es bueno, porque son partidos duros, ya fuimos a una final con ellos y eso me da satisfacción. Jugar con Tolima no es un clásico, pero es un partido bravo. Son partidos disputados, tienen una solvencia en el fútbol colombiano, peleando títulos. Hay que felicitar al Tolima por lo que vino a hacer", concluyó 'Tito'.