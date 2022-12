¡Vuelve a Colombia! Hugo Rodallega confirmó que está en conversaciones con equipos del FPC

Para nadie es un secreto que Hugo Rodallega es uno de los delanteros que más llama la atención en varios clubes de Colombia, pues su trayectoria deportiva lo catalogan como uno de los mejores artilleros colombianos en la última década, haciendo que varios equipos despierten interés por el jugador, sobre todo que se encuentra como agente libre.

El pasado 7 de diciembre, Bahía de Brasil, publicó por medio de sus redes sociales que el colombiano Hugo Rodallega finalizó el contrato con el club, razón por la cual es estipulaba el retiro del delantero de 37 años. Sin embargo, solo fue una falsa alarma, pues ‘Hugol’ confirmó que todavía tiene goles para anotar.

En diálogos con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, Hugo Rodallega confirmó que se encuentra en la ciudad de Cali esperando concretar algunas de las opciones para continuar su carrera deportiva, asegurando que jugar en Colombia es una prioridad y por esta razón estaría en negociaciones con algunos clubes.

"Me gustaría volver, es una prioridad, esta vez está más que definido (...) Prácticamente se está pensando en la posibilidad de quedarme en el país. He recibido algunas llamadas, al igual que mi representante, de personas interesadas en mis servicios", afirmó el exdelantero de la Selección Colombia.

¿América, Nacional y Junior detrás de Rodallega?

Desde hace varios años, Rodallega ha manifestado su deseo de jugar en América de Cali, el cual ha sido el club de sus sueños. Sin embargo, en esta oportunidad, el delantero confirmó que si ha tenido acercamientos con Tulio Gómez, mayor accionista del club ‘escarlata’, pero que al preguntar sobre su posibilidad de contratarlo lo deja en visto.

“Antes había algo porque Juan Carlos Osorio dijo que no, porque tenía otros jugadores en mente. Esta vez, no sé, no entiendo, si el profesor actual le mencionó lo mismo", agregó Hugo Rodallega.

Por otro lado, no quiso revelar los nombres de los otros clubes con los que estaría entablando una negociación, pero si dejó la puerta abierta para que se rumore su posible contratación para Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, equipos que hace algunos días mostraron interés por el exjugador del Deportes Quindío.