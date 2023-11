"Hugo Rodallega ha manifestado que se quiere ir de Santa Fe como un ganador": Eduardo Méndez

Independiente Santa Fe está atravesando una crisis institucional y deportiva grave. Los 'cardenales' volvieron a quedar eliminados de los cuadrangulares semifinales y muchos de sus referentes están buscando salida. Fabián Viáfara, José Aja, Fabián Sambueza y Christian Marrugo no seguirán en el equipo que ahora dirige el uruguayo Pablo Peirano. Eduardo Méndez, presidente del club, le dio un parte de tranquilidad a los hinchas, pues ratificó la continuidad de Hugo Rodallega.

'Hugol' fue uno de los pocos puntos altos de la escuadra capitalina. Recordemos que en el primer semestre, y de la mano de Harold Rivera, los 'leones' terminaron el 'todos contra todos' en la décima casilla y no pudieron seguir en carrera. Hubert Bodhert llegó al banquillo de Santa Fe luego de una excelente campaña con Alianza Petrolera; sin embargo, los resultados no fueron los esperados y tuvo varios encontronazos con la dirigencia y el plantel.

Los 'albirrojos' buscaron enderezar el camino en la Copa Colombia, pero Deportivo Pereira los eliminó en los cuartos de final. En el tramo final del clausura intentaron sumar puntos y quedar en el 'grupo de los ocho', pero les fue imposible. Para rematar, terminaron el año con una derrota en El Campín contra Once Caldas (0-1).

El panorama no es el mejor para Santa Fe y Rodallega quiere garantías para seguir en el club. Méndez señaló que ficharán a ocho jugadores y que esperan formar un proyecto serio con el ex asistente técnico de Gerardo Pelusso.

¿Qué dijo Eduardo Méndez de Hugo Rodallega?

"Hugo tiene un contrato hasta diciembre de 2024. Lo ampliamos hace un mes, hemos hablado en diversas oportunidades, el también se preocupa porque el quiere ganar acá. La relación con Hugo es de los mejores, no tengo una sola queja de él. El me ha manifestado que se quiere ir de aquí ganador, no hay la menor posibilidad de que se vaya”, señaló el dirigente de Santa Fe, en una conversación con 'As'.

¿Cómo le fue a Hugo Rodallega en el 2023?

El experimentado delantero vallecaucano, de 28 años, tuvo un año exigente y disputó una gran cantidad de partidos. En total, el exjugador del Fulham jugó 39 encuentros (2.755' minutos), en los cuales se reportó con 15 goles y una asistencia.