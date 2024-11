Hugo Rodallega lanzó contundente mensaje sobre su futuro en Santa Fe tras la debacle en el clásico

Independiente Santa Fe sumó este martes una nueva derrota que lo dejó muy lejos de la posibilidad de disputar una nueva final en el fútbol profesional colombiano.

Los cardenales cayeron por la mínima diferencia en el clásico ante Millonarios, quedando así con cero unidades en el grupo A que es comandado por Nacional y su rival de patio con 6 puntos.

Tras la derrota con los azules, el equipo de Pablo Peirano salió de El Campín entre chiflidos e insultos por parte de su afición, que ya ve muy lejana la décima estrella.

Ante el mal momento, uno de los referentes del camerino cardenal, Hugo Rodallega, salió a dar la cara y ponerle pecho a las críticas.

"Estamos totalmente abiertos a escuchar cualquier tipo de crítica, nos duele y al hincha le duele perder este clásico, y estamos muy tristes, muy golpeados. Cualquier cosa que venga por parte de ellos la vamos a aceptar", dijo en zona mixta con los medios de comunicación.

Hugo Rodallega y su futuro en Santa Fe

Ahora bien, más allá del oscuro panorama del cuadro bogotano, Rodallega aprovechó el espacio para hablar de su continuidad en el club, tema del que se ha hecho tanto bombo en los últimos días, ya que no ha renovado su contrato y ha hecho ojos con equipos como América.

Sobre las dudas sembradas en la afición, Rodallega aseguró que su "cabeza está en Santa Fe" y que el compromiso no lo perderá con el club bogotano.

"Yo he sido muy enfático en el tema, quizás molesta la sinceridad o la claridad con la que hablo. Si herí a alguien, siempre soy el que pido disculpas, pero no lo hago con la intención de herir sentimientos ni de jugar con la ilusión de alguien. Ustedes han visto acá, el hincha sabe que yo he tenido el compromiso desde el momento uno que firmé contrato acá", aseguró.

Sobre su continuidad en el club, Hugo manifestó que existe la posibilidad de extender su contrato y permanecer en Bogotá por un año más.

"Siéndoles sincero, también se está manejando la opción de poder extender el contrato, así que vamos a ver qué sucede, vamos a esperar los próximos días, pero mi cabeza y mi todo está acá”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Santa Fe?

Por lo pronto, ya con el camino cuesta arriba, Santa Fe se enfoca en lo que será su visita del próximo viernes a la ciudad de Pasto.

Los cardenales necesitan con urgencia la victoria para poder seguir soñando con la posibilidad de llegar a una final.