¡Se derrumbó! Emotivo reencuentro de Hugo Rodallega con su familia

Para nadie es un secreto que Hugo Rodallega, es uno de los jugadores colombianos más importantes en el fútbol del exterior, pues desde su llegada al futbol brasileño, el delantero se ha convertido en la clave del gol del Bahía, equipo que sigue peleando para ascender a la primera división del fútbol carioca.

En medio de la pandemia y de las diferentes concentraciones del club, Hugo Rodallega no había podido viajar a territorio cafetero, cumpliendo casi dos años sin compartir con su familia, pues el cierre de fronteras por culpa del Covid-19 y las responsabilidades con el club, hicieron que el delantero estuviera muy separado de su familia en los últimos años.

Por tal motivo, Bahía quiso tener una sorpresa con el jugador colombiano y darle un regalo de cumpleaños, pues luego de finalizar el juego frente a Náutico por la segunda división del fútbol brasileño, el goleador recibió la visita de su mamá, esposa y hermanas en el camerino.

En el video grabado por el club brasileño, se puede evidenciar como el jugador colombiano quedó sorprendido a ver a sus seres queridos en el camerino y en medio de abrazos y lágrimas, el jugador agradeció al club por este gestó y llevar a sus familiares en la semana donde el colombiano cumplió 37 años.

🫂 Imagine um abraço mais longo que esse e falhe miseravelmente! 😀 Em surpresa preparada pela esposa, a mãe e as irmãs de @hugol1120 vieram da Colômbia pra semana do aniversário dele. Olha a reação do homem, após o jogo, ainda na Fonte Nova! #BBMP pic.twitter.com/Cm3q0t66cc