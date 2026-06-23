🔴EN VIVO🔴 Inglaterra vs. Ghana Mundial 2026: siga en directo el duelo por el grupo L

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 sube la temperatura en su segunda jornada de la fase de grupos. Este martes, el Boston Stadium (Gillette Stadium) se vestirá de gala para albergar un vibrante choque entre la selección de Inglaterra y las "Estrellas Negras" de Ghana.

Con ambos conjuntos saliendo victoriosos en sus respectivos debuts, el encuentro de hoy no solo promete emociones de alto voltaje, sino que también otorgará el boleto directo a los octavos de final al equipo que logre quedarse con los tres puntos.

Siga el minuto a minuto de Inglaterra vs. Ghana

El "Efecto Tuchel" llena de ilusión a los Tres Leones

El inicio de la era de Thomas Tuchel en Copas del Mundo con Inglaterra no pudo haber sido más espectacular. En la primera jornada, la escuadra británica despejó las dudas del pasado con una contundente e histórica victoria por 4-2 frente a Croacia, un triunfo que rompió una sequía de victorias inglesas sobre selecciones del "top 15" mundial que databa desde 2002.

Con una propuesta ofensiva fluida y vertical, lejos del juego pausado y defensivo de procesos anteriores, Inglaterra se consolidó de inmediato como una de las máximas favoritas del torneo. Harry Kane, el incombustible ariete del Bayern Múnich, comandó el ataque con un espectacular doblete, acompañado por las anotaciones de Jude Bellingham y Marcus Rashford.

A pesar de las alarmas encendidas por molestias físicas de Declan Rice y Bukayo Saka tras el debut, ambos futbolistas entrenaron al parejo del grupo y están disponibles para arrancar. Las únicas dudas para Tuchel pasan por la zaga defensiva; tras conceder dos goles en la primera mitad ante los croatas, el estratega alemán contempla incluir al central Marc Guéhi en el once titular en busca de dotar de mayor solidez y velocidad al bloque defensivo, previniendo el letal contragolpe africano.

Ghana se aferra a su orden e historial combativo

Por su parte, Ghana llega a este compromiso con el ánimo por las nubes gracias a una victoria agónica en su debut. El combinado africano resistió las embestidas de Panamá y capitalizó su oportunidad de oro en el último suspiro del encuentro: un gol de Caleb Yirenkyi al minuto 95 selló el 1-0 definitivo, marcando el gol más tardío en tiempo regular en la historia mundialista de su país.

Aunque el juego ante los panameños dejó dudas en cuanto a la claridad de posesión, el orden defensivo y el despliegue físico de los dirigidos por Otto Addo demostraron ser un dolor de cabeza. Para este trascendental partido, las "Estrellas Negras" contarán con un refuerzo de lujo en la medular: el mediocampista Thomas Partey, ausente en el partido inaugural por problemas de visado en territorio canadiense, ya está integrado y apunta a la titularidad para intentar equilibrar la balanza en la mitad de la cancha.

La única incógnita de peso radica en la portería, ya que el guardameta Lawrence Ati-Zigi terminó con molestias el duelo anterior y su participación se decidirá en el último minuto.

Detalles del Partido (Hora Local de Colombia)